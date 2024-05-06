Ізраїль розпочав евакуацію цивільного населення Рафаху
Ізраїль розпочав евакуацію цивільного населення з південного району Гази Рафах, де, за оцінками армії, проживає близько 100 тисяч палестинців, напередодні очікуваного наступу ЦАХАЛу
Про це повідомляє Haaretz.
У виданні зазначили, що палестинці, які проживають на схід від міста Рафах, поруч з трасою Філадельфія на кордоні з Єгиптом, отримали телефонні дзвінки та голосові повідомлення із закликами евакуюватися і прямувати в район Аль-Мавасі біля узбережжя Гази або в район Хан-Юніса. Крім того, в цьому районі були розкидані листівки із закликами до евакуації.
Міжнародні та палестинські гуманітарні організації були проінформовані про деталі евакуації.
За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, найближчим часом очікується операція в Рафаху.
Він додав, що Ізраїль має намір чинити тиск на ХАМАС на тлі переговорів про звільнення заручників, але це не означає захоплення найпівденнішого району сектора Гази. Натомість прогрес у переговорах може змусити Ізраїль переглянути військові дії в цьому районі.
- 5 травня повідомлялось, що Сполучені Штати вкотре виступили проти операції ЦАХАЛу в Рафаху, а також призупинили постачання боєприпасів для Ізраїлю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.3 Купівля 39.3Продаж 39.82
- EUR Купівля 42.17Продаж 42.92
- Актуальне
- Важливе