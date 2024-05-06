Ізраїль розпочав евакуацію цивільного населення Рафаху

Про це повідомляє Haaretz.

У виданні зазначили, що палестинці, які проживають на схід від міста Рафах, поруч з трасою Філадельфія на кордоні з Єгиптом, отримали телефонні дзвінки та голосові повідомлення із закликами евакуюватися і прямувати в район Аль-Мавасі біля узбережжя Гази або в район Хан-Юніса. Крім того, в цьому районі були розкидані листівки із закликами до евакуації.

Міжнародні та палестинські гуманітарні організації були проінформовані про деталі евакуації.

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, найближчим часом очікується операція в Рафаху.

Він додав, що Ізраїль має намір чинити тиск на ХАМАС на тлі переговорів про звільнення заручників, але це не означає захоплення найпівденнішого району сектора Гази. Натомість прогрес у переговорах може змусити Ізраїль переглянути військові дії в цьому районі.