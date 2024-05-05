США відмовляють Ізраїль від штурму Рафаха й призупинили поставки зброї, - Axios
Сполучені Штати виступають проти операції в Рафаху, а також минулого тижня призупинили постачання боєприпасів для Ізраїлю
Про це повідомляє Axios із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що США відмовили в постачанні зброї вперше після нападу 7 жовтня, коли Штати зупинили постачання зброї, призначеної для ізраїльських військових.
"Інцидент викликав серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді та змусив чиновників намагатися зрозуміти, чому вантаж було затримано", - кажуть у джерелі.
Натомість у Білому домі відмовили коментувати ситуацію.
Водночас адміністрація Байдена дуже стурбована тим, що Ізраїль вторгнеться в місто Рафах на півдні Гази, де знайшли притулок більше мільйона переміщених палестинців.
- Нещодавно високопоставлені чиновники офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу непублічно запропонували розділити контроль над територією Гази з альянсом арабських країн, включаючи Єгипет, Саудівську Аравію, ОАЕ та США.
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