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США відмовляють Ізраїль від штурму Рафаха й призупинили поставки зброї, - Axios

5 травня, 2024 неділя
20:16
Світ Президента США Джо Байдена та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
Зміст

Сполучені Штати виступають проти операції в Рафаху, а також минулого тижня призупинили постачання боєприпасів для Ізраїлю

Про це повідомляє Axios із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що США відмовили в постачанні зброї вперше після нападу 7 жовтня, коли Штати зупинили постачання зброї, призначеної для ізраїльських військових.

"Інцидент викликав серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді та змусив чиновників намагатися зрозуміти, чому вантаж було затримано", - кажуть у джерелі.

Натомість у Білому домі відмовили коментувати ситуацію.

Водночас адміністрація Байдена дуже стурбована тим, що Ізраїль вторгнеться в місто Рафах на півдні Гази, де знайшли притулок більше мільйона переміщених палестинців.

  • Нещодавно високопоставлені чиновники офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу непублічно запропонували розділити контроль над територією Гази з альянсом арабських країн, включаючи Єгипет, Саудівську Аравію, ОАЕ та США.
Теги:
зброя
Ізраїль
США
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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