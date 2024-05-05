США відмовляють Ізраїль від штурму Рафаха й призупинили поставки зброї, - Axios

Про це повідомляє Axios із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що США відмовили в постачанні зброї вперше після нападу 7 жовтня, коли Штати зупинили постачання зброї, призначеної для ізраїльських військових.

"Інцидент викликав серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді та змусив чиновників намагатися зрозуміти, чому вантаж було затримано", - кажуть у джерелі.

Натомість у Білому домі відмовили коментувати ситуацію.

Водночас адміністрація Байдена дуже стурбована тим, що Ізраїль вторгнеться в місто Рафах на півдні Гази, де знайшли притулок більше мільйона переміщених палестинців.