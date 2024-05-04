Ізраїль запропонував розділити контроль над сектором Гази з низкою арабських країн, - NYT

Про це повідомляє The New York Times.

Ідея була озвучена у той час, коли в Каїрі розпочались переговори щодо перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС. Посередницькі зусилля щодо укладення угоди про припинення вогню і звільнення заручників у Газі між Ізраїлем і ХАМАСом очолює Єгипет спільно з Катаром і США. На переговори також прибув очільник ЦРУ Вільям Бернс.

За словами джерел, пропозиція Ізраїлю передбачає розподілення контролю в обмін на нормалізацію відносин з Саудівською Аравією.

Згідно з пропозицією, арабо-ізраїльський альянс у співпраці зі США призначить лідерів Гази для відновлення зруйнованої території, перебудови системи освіти та підтримання порядку. Через 7-10 років альянс дозволить жителям Гази проголосувати за входження до складу об'єднаної палестинської адміністрації, яка керуватиме як Газою, так і окупованим Ізраїлем Західним берегом річки Йордан. Тим часом план передбачає, що ізраїльські військові можуть продовжувати діяти в Газі.

Однак ультраправі члени коаліції Нетаньягу вже майже напевно відкинуть таку ідею, так само як і арабські країни.

Натомість арабські чиновники та аналітики назвали план розподілу влади непрацездатним, оскільки він не створює чіткого шляху до палестинської держави, що, за словами урядів ОАЕ та Саудівської Аравії, є обов'язковою умовою їхньої участі у післявоєнному плануванні.

Попри це, ця пропозиція є найяскравішою ознакою того, що ізраїльські високопосадовці замислюються про післявоєнне майбутнє Гази, хоча й мало говорять про це публічно.

Уряд Саудівської Аравії заявив, що не нормалізує відносини з Ізраїлем, якщо ізраїльські високопосадовці не зроблять кроків у напрямку створення Палестинської держави.

"Деталі повинні бути викладені більш чітко, щоб це було незворотнім, - заявив Алі Шихабі, саудівський коментатор, якого вважають наближеним до саудівського королівського двору. - Проблема в тому, що ізраїльтяни мають звичку ховатися за двозначними термінами, тому я думаю, що уряд Саудівської Аравії прагнув би такої ясності".

Однак, за словами колишнього посла США в Ізраїлі Томаса Нідеса, з яким консультувалися щодо плану, ця пропозиція є важливою, оскільки вона розкриває внутрішнє ізраїльське мислення.

"Це показує, що, попри публічну позицію ізраїльського уряду, за лаштунками ізраїльські чиновники серйозно думають про те, як виглядатиме післявоєнна Газа", - пояснив він. - Очевидно, що диявол ховається в деталях, яких може бути недостатньо для того, щоб переконати арабських партнерів, таких як ОАЕ, приєднатися до плану. І нічого не може статися, поки не будуть звільнені заручники та не почнеться припинення вогню".