Очільник ЦРУ прибув до Єгипту для переговорів щодо перемир'я в Газі, - Reuters
У п'ятницю, 3 травня, до столиці Єгипту Каїра прибув очільник ЦРУ Вільям Бернс для проведення переговорів щодо перемир'я в Газі
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в єгипетських органах безпеки та три джерела в аеропорту Каїра.
За інформацією видання, посередницькі зусилля щодо укладення угоди про припинення вогню і звільнення заручників у Газі між Ізраїлем і ХАМАСом очолює Єгипет спільно з Катаром і США.
ЦРУ відмовилося від коментарів через свою політику не розкривати інформацію про поїздку директора.
Посередники заявили, що вони чекають на відповідь ХАМАС на останню версію пропозиції про перемир'я в Газі.
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У середу, 1 травня, до Ізраїлю прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зустрівся з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та президентом Іцхаком Герцоґом й закликав звільнити полонених та зупинити вогонь у Газі.
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