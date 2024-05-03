Очільник ЦРУ прибув до Єгипту для переговорів щодо перемир'я в Газі, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в єгипетських органах безпеки та три джерела в аеропорту Каїра.

За інформацією видання, посередницькі зусилля щодо укладення угоди про припинення вогню і звільнення заручників у Газі між Ізраїлем і ХАМАСом очолює Єгипет спільно з Катаром і США.

ЦРУ відмовилося від коментарів через свою політику не розкривати інформацію про поїздку директора.

Посередники заявили, що вони чекають на відповідь ХАМАС на останню версію пропозиції про перемир'я в Газі.