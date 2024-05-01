Блінкен відвідав Ізраїль і закликав підписати угоду про перемир’я в Газі

Про це повідомляє "Голос Америки".

В Ізраїлі Ентоні Блінкен зустрівся з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та президентом Іцхаком Герцоґом. Держсекретар США закликав звільнити полонених та зупинити вогонь у Газі.

“Навіть у ці дуже важкі часи ми сповнені рішучості добитися припинення вогню, яке поверне заручників додому – і досягти його зараз. І єдина причина, чому цього не вдалося б досягти – це ХАМАС. Є пропозиція на столі, і, як ми вже сказали – жодних затримок, жодних виправдань. Час настав", - зазначив Блінкен.

Водночас держсекретар США нагадав про людей у Газі. Блінкен наголосив на наданні їм необхідної допомоги, їжі, води, ліків, притулку.