Блінкен відвідав Ізраїль і закликав підписати угоду про перемир’я в Газі
У середу, 1 травня, до Ізраїлю прибув держсекретар США Ентоні Блінкен
Про це повідомляє "Голос Америки".
В Ізраїлі Ентоні Блінкен зустрівся з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та президентом Іцхаком Герцоґом. Держсекретар США закликав звільнити полонених та зупинити вогонь у Газі.
“Навіть у ці дуже важкі часи ми сповнені рішучості добитися припинення вогню, яке поверне заручників додому – і досягти його зараз. І єдина причина, чому цього не вдалося б досягти – це ХАМАС. Є пропозиція на столі, і, як ми вже сказали – жодних затримок, жодних виправдань. Час настав", - зазначив Блінкен.
Водночас держсекретар США нагадав про людей у Газі. Блінкен наголосив на наданні їм необхідної допомоги, їжі, води, ліків, притулку.
- 30 квітня міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу й озвучив головні умови для встановлення миру на Близькому Сході.
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