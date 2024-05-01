Очільник МЗС Франції Сежурне назвав умови для миру в Ізраїлі й на Близькому Сході
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу й озвучив головні умови для встановлення миру на Близькому Сході
Про це він написав на сторінці в Х.
За словами очільника французької дипломатії, виважена політика Франції щодо ситуації в регіоні залишається незмінною.
"Заручники мають бути звільнені. Має бути підписаний договір про припинення вогню. У Лівані має розпочатися деескалація. Це умови для миру, як в Ізраїлі, так і в регіоні", - наголосив Сежурне.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ увійде до Рафаху незалежно від того, чи буде укладена угода про перемир'я з ХАМАС, чи ні.
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