Очільник МЗС Франції Сежурне назвав умови для миру в Ізраїлі й на Близькому Сході

Про це він написав на сторінці в Х.

За словами очільника французької дипломатії, виважена політика Франції щодо ситуації в регіоні залишається незмінною.

"Заручники мають бути звільнені. Має бути підписаний договір про припинення вогню. У Лівані має розпочатися деескалація. Це умови для миру, як в Ізраїлі, так і в регіоні", - наголосив Сежурне.

Échanges avec @netanyahu, en Israël.



Notre politique équilibrée reste inchangée.

Les otages doivent être libérés. Le cessez-le-feu doit être signé. La désescalade doit être engagée au Liban.



Ce sont les conditions pour la paix, en Israël et dans la région. pic.twitter.com/ajkcLJqnxl — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) April 30, 2024