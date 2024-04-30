Ізраїль увійде в Рафах незалежно від переговорів про перемир'я, - Нетаньягу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ увійде до Рафаху незалежно від того, чи буде укладена угода про перемир'я з ХАМАС, чи ні
Про це повідомляє The Times of Israel.
У розмові з родинами заручників, які виступають проти угоди з ХАМАС, він пообіцяв, що покладе край війні в Газі до того, як терористичне угрупування буде повалено.
"Ідея про те, що ми зупинимо війну, не досягнувши всіх її цілей, не є прийнятною, - наголосив ізраїльський прем'єр. - Ми увійдемо в Рафах і знищимо там батальйони ХАМАСу - незалежно від того, чи буде угода, чи ні, - щоб досягти повної перемоги".
Згідно із заявою, опублікованою канцелярією прем'єр-міністра, сім'ї заручників закликали Нетаньягу і радника з національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі протистояти міжнародному тиску та продовжувати війну з ХАМАС.
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29 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав ХАМАС негайно прийняти пропозицію Ізраїлю про перемир'я у війні в Газі та звільнити ізраїльських заручників, утримуваних палестинськими бойовиками.
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