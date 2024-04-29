Блінкен закликав ХАМАС негайно прийняти пропозицію Ізраїлю про перемир'я

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що учасники переговорів від ХАМАСу зустрінуться з катарськими та єгипетськими посередниками в Каїрі, щоб дати відповідь на пропозицію про поетапне перемир'я, яку Ізраїль представив на вихідних.

"ХАМАС має перед собою пропозицію, яка є надзвичайно, надзвичайно щедрою з боку Ізраїлю!, - зауважив Блінкен на зустрічі Всесвітнього економічного форуму в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

За його словами, єдине, що стоїть між народом Гази та припиненням вогню - це ХАМАС, які, на думку Блінкена, мають прийняти рішення негайно.

Джерело Reuters повідомило, що пропозиція Ізраїлю передбачала угоду про звільнення менше ніж 40 з приблизно 130 заручників, які, як вважають, все ще утримуються в Газі, в обмін на звільнення палестинців, ув'язнених в Ізраїлі.

Другий етап перемир'я складатиметься з "періоду стійкого спокою" - компромісної відповіді Ізраїлю на вимогу ХАМАС про постійне припинення вогню.

"Я сподіваюся, що ХАМАС прийме цю угоду, і, відверто кажучи, увесь тиск у світі та всі погляди світу повинні бути спрямовані на них сьогодні з проханням "прийняти цю угоду"", — сказав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, що також був присутній на зустрічі.