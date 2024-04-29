Байден обговорив з Нетаньягу відкриття нових пунктів пропуску у Газі

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Під час розмови з Нетаньягу Байден підтвердив свою незмінну відданість безпеці Ізраїлю.

Лідери обговорили переговори щодо угоди про тимчасове перемир'я та звільнення заручників.

Байден нагадав про свою заяву разом з 17 іншими світовими лідерами, які вимагають від ХАМАСу негайно звільнити заручників, щоб забезпечити припинення вогню і полегшити становище населення Гази.

Окрім цього, президент США та прем'єр-міністр Ізраїлю також обговорили можливість відкриття нових північних контрольно-пропускних пунктів у Газі цього тижня, аби збільшити обсяги гуманітарної допомоги палестинському населенню.

Президент наголосив на необхідності продовження та посилення цього прогресу у повній координації з гуманітарними організаціями.