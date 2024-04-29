Байден обговорив з Нетаньягу відкриття нових пунктів пропуску у Газі
У неділю, 28 квітня, під час телефонної розмови президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обговорили відкриття нових пунктів пропуску на півночі Гази
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Під час розмови з Нетаньягу Байден підтвердив свою незмінну відданість безпеці Ізраїлю.
Лідери обговорили переговори щодо угоди про тимчасове перемир'я та звільнення заручників.
Байден нагадав про свою заяву разом з 17 іншими світовими лідерами, які вимагають від ХАМАСу негайно звільнити заручників, щоб забезпечити припинення вогню і полегшити становище населення Гази.
Окрім цього, президент США та прем'єр-міністр Ізраїлю також обговорили можливість відкриття нових північних контрольно-пропускних пунктів у Газі цього тижня, аби збільшити обсяги гуманітарної допомоги палестинському населенню.
Президент наголосив на необхідності продовження та посилення цього прогресу у повній координації з гуманітарними організаціями.
- 25 квітня повідомлялось, що Армія оборони Ізраїлю "просувається вперед" у своїх планах щодо наземного штурму міста Рафах, розташованого на кордоні сектора Гази з Єгиптом. США стурбовані гуманітарними наслідками.
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