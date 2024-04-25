Ізраїль готовий почати штурм Рафаха. США стурбовані гуманітарними наслідками, — Reuters

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на ізраїльських посадовців.

У середу ізраїльські військові літаки другий день поспіль завдавали ударів по північній частині Сектору Газа в ході запеклого штурму, який припинив кілька тижнів відносного затишшя, і Ізраїль заявив, що просувається вперед у реалізації планів тотального наступу на Рафах на півдні, пише Reuters.

Після кількох тижнів затишшя відновилися бомбардування у всіх частинах палестинського анклаву, яке місцеві мешканці називають "одними з найгірших" за всю війну.

Представник уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу заявив, розповідає Reuters, що Ізраїль "просувається вперед" у своїх планах наземної операції в Рафасі, але не назвав жодних термінів.

Високопоставлений представник ізраїльської оборони на умовах анонімності сказав, що Ізраїль готовий евакуювати цивільне населення перед атакою і закупив 40 000 наметів, в кожному з яких можуть розміститися по 10−12 осіб. За його словами, для початку операції залишилося дочекатися наказу Нетаньягу.

На пресконференції у Вашингтоні у вівторок Девід Саттерфілд, спеціальний посланник США з гуманітарних питань у Газі, підтвердив стурбованість адміністрації Байдена планами Ізраїлю щодо вторгнення у Рафах, інформує ВВС.

"Ми не можемо підтримати наземну операцію в Рафаху без відповідного, заслуговує на довіру і здійсненного гуманітарного плану", — сказав він.