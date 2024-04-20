Допомога Ізраїлю: Палата представників США підтримала законопроєкт
Палата представників конгресу США у суботу, 20 квітня, підтримала законопроєкт про допомогу Ізраїлю у розмірі 26,4 мільярда доларів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За законопроєкт проголосували 366 конгресменів, проти виступили 58. Надалі документ передадуть на розгляд верхньої палати, а згодом - на підпис Джо Байдену.
Допомога включатиме 4 млрд доларів на системи протиракетної оборони "Залізний купол" і "Праща Давида", 1,2 млрд доларів на систему оборони "Залізний промінь". Ще 4,4 млрд доларів спрямують на поповнення оборонних товарів і послуг, що надаються Ізраїлю.Крім того, 9,2 мільярда доларів витратять на гуманітарну допомогу населенню, яке потерпає від кризових ситуацій.
Після голосування прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у соцмережі Х подякував конгресменам.
"Конгрес США щойно переважною більшістю голосів ухвалив довгоочікуваний законопроєкт про допомогу, який демонструє сильну двопартійну підтримку Ізраїлю та захищає західну цивілізацію. Спасибі, друзі, спасибі, Америка!", - написав він.
- 20 квітня палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
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