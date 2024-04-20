Допомога Ізраїлю: Палата представників США підтримала законопроєкт

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За законопроєкт проголосували 366 конгресменів, проти виступили 58. Надалі документ передадуть на розгляд верхньої палати, а згодом - на підпис Джо Байдену.

Допомога включатиме 4 млрд доларів на системи протиракетної оборони "Залізний купол" і "Праща Давида", 1,2 млрд доларів на систему оборони "Залізний промінь". Ще 4,4 млрд доларів спрямують на поповнення оборонних товарів і послуг, що надаються Ізраїлю.Крім того, 9,2 мільярда доларів витратять на гуманітарну допомогу населенню, яке потерпає від кризових ситуацій.

Після голосування прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у соцмережі Х подякував конгресменам.

"Конгрес США щойно переважною більшістю голосів ухвалив довгоочікуваний законопроєкт про допомогу, який демонструє сильну двопартійну підтримку Ізраїлю та захищає західну цивілізацію. Спасибі, друзі, спасибі, Америка!", - написав він.