Палата представників конгресу США проголосувала за пакет допомоги Україні

Палата представників конгресу США розпочала дебати о 09:00 (16:00 за Київським часом), голосування відбулось о 13:00 (20:00 за Київським часом).

Пакет законопроєктів складається із чотирьох документів: допомога Ізраїлю, Індо-Тихоокеанському регіону, Україні та загальний пакет законопроєкт про національну безпеку, голосування з кожен з яких відбулось окремо. Вони будуть об’єднані в один пакет та передані на розгляд верхньої палати. Президент Джо Байден пообіцяв негайно підписати його.

Читайте також: Новий закон про допомогу Україні від США: деталі

Законопроєкти передбачають виділення 60,84 млрд доларів допомоги Україні, 23 млрд доларів на поповнення американських озброєнь, запасів і об'єктів, 26 млрд доларів для Ізраїлю, в тому числі 9,1 млрд доларів на гуманітарні потреби, і 8,12 млрд доларів для країн Індо-Тихоокеанського регіону.

Читайте також: Треба ставити США перед вибором

Загалом "за" допомогу Україні проголосували 311, "проти" - 111, "утримались" - 8.

Від Республіканської партії "за" допомогу Україні проголосували 100, "проти" - 111 "утримались" - 6.

Від Демократичної партії "за" допомогу Україні проголосували 210, "проти" - 0, "утримались" - 3.

Правки до законопроєкту пропонували представники Республіканської партії. Усі вони були відхилені.