Палата представників конгресу США проголосувала за пакет допомоги Україні
У суботу, 20 квітня, палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів
Палата представників конгресу США розпочала дебати о 09:00 (16:00 за Київським часом), голосування відбулось о 13:00 (20:00 за Київським часом).
Пакет законопроєктів складається із чотирьох документів: допомога Ізраїлю, Індо-Тихоокеанському регіону, Україні та загальний пакет законопроєкт про національну безпеку, голосування з кожен з яких відбулось окремо. Вони будуть об’єднані в один пакет та передані на розгляд верхньої палати. Президент Джо Байден пообіцяв негайно підписати його.
Читайте також: Новий закон про допомогу Україні від США: деталі
Законопроєкти передбачають виділення 60,84 млрд доларів допомоги Україні, 23 млрд доларів на поповнення американських озброєнь, запасів і об'єктів, 26 млрд доларів для Ізраїлю, в тому числі 9,1 млрд доларів на гуманітарні потреби, і 8,12 млрд доларів для країн Індо-Тихоокеанського регіону.
Читайте також: Треба ставити США перед вибором
Загалом "за" допомогу Україні проголосували 311, "проти" - 111, "утримались" - 8.
Від Республіканської партії "за" допомогу Україні проголосували 100, "проти" - 111 "утримались" - 6.
Від Демократичної партії "за" допомогу Україні проголосували 210, "проти" - 0, "утримались" - 3.
Правки до законопроєкту пропонували представники Республіканської партії. Усі вони були відхилені.
-
У п'ятницю, 19 квітня, під час засідання нижня палата конгресу США підтримала винесення на розгляд чотирьох законопроєктів про міжнародну допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню.
-
Згодом речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що США почнуть постачати нову військову допомогу Україні "одразу ж" після рішення Конгресу
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.55 Купівля 39.55Продаж 40.08
- EUR Купівля 42.28Продаж 43.04
- Актуальне
- Важливе