Палата представників США прийняла законопроєкт про використання заморожених активів РФ для України
У суботу, 20 квітня, Палата представників США ухвалила законопроєкт про використання заморожених активів РФ для допомоги Україні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Законопроєкт №8038 про передачу заморожених активів РФ Україні набрав 385 голосів "За" і 34 - "Проти". Тепер рішення має ухвалити Сенат США.
Україна в рамках процедури може отримати приблизно $8 мільярдів заморожених російських активів.
- У п'ятницю, 19 квітня, під час засідання нижня палата конгресу США підтримала винесення на розгляд чотирьох законопроєктів про міжнародну допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню.
- Згодом речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що США почнуть постачати нову військову допомогу Україні "одразу ж" після рішення Конгресу
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