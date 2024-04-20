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Головна Світ Палата представників США прийняла законопроєкт про використання заморожених активів РФ для України
Оновлено

Палата представників США прийняла законопроєкт про використання заморожених активів РФ для України

20 квітня, 2024 субота
20:28
Світ Майк Джонсон

У суботу, 20 квітня, Палата представників США ухвалила законопроєкт про використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Законопроєкт №8038 про передачу заморожених активів РФ Україні набрав 385 голосів "За" і 34 - "Проти". Тепер рішення має ухвалити Сенат США.

Україна в рамках процедури може отримати приблизно $8 мільярдів заморожених російських активів. 

  • У п'ятницю, 19 квітня, під час засідання нижня палата конгресу США підтримала винесення на розгляд чотирьох законопроєктів про міжнародну допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню.
  • Згодом речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що США почнуть постачати нову військову допомогу Україні "одразу ж" після рішення Конгресу
Теги:
Економіка
Україна
Росія
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
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