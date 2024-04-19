Палата представників США підтримала винесення на розгляд законопроєкту про допомогу Україні

Про це повідомляє C-Span, передає інформаційне видання Інтерфакс-Україна.

За підтримку правила, що передбачає розгляд законопроєктів, проголосували 316 депутатів, проти - 94, утримались - 21.

Від Республіканської партії за проголосував 151 депутат, проти - 55, утримались - 12.

Водночас серед демократів за проголосували 165, проти - 39, не голосували 9.

Розгляд семи поправок до законопроєктів і голосування за їх ухвалення, як очікується, відбудеться у суботу, 20 квітня. Серед чотирьох із них - законопроєкт про допомогу Україні.

Наступним кроком стане розгляд законопроєктів верхньою палатою парламенту США - Сенатом.