Палата представників США підтримала винесення на розгляд законопроєкту про допомогу Україні
У п'ятницю, 19 квітня, під час засідання нижня палата конгресу США підтримала винесення на розгляд чотирьох законопроєктів про міжнародну допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню
Про це повідомляє C-Span, передає інформаційне видання Інтерфакс-Україна.
За підтримку правила, що передбачає розгляд законопроєктів, проголосували 316 депутатів, проти - 94, утримались - 21.
Від Республіканської партії за проголосував 151 депутат, проти - 55, утримались - 12.
Водночас серед демократів за проголосували 165, проти - 39, не голосували 9.
Розгляд семи поправок до законопроєктів і голосування за їх ухвалення, як очікується, відбудеться у суботу, 20 квітня. Серед чотирьох із них - законопроєкт про допомогу Україні.
Наступним кроком стане розгляд законопроєктів верхньою палатою парламенту США - Сенатом.
- Законопроєкт, який містить допомогу Україні, спікер Палати представників Майк Джонсон винесе на голосування у суботу, 20 квітня. Президент США Джо Байден пообіцяв негайно його підписати.
- Водночас лідери парламентів країн Балтії висловили підтримку спікеру Майку Джонсону напередодні голосування за допомогу Україні.
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