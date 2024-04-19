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Палата представників США підтримала винесення на розгляд законопроєкту про допомогу Україні

19 квітня, 2024 п'ятниця
19:10
Світ США Україна

У п'ятницю, 19 квітня, під час засідання нижня палата конгресу США підтримала винесення на розгляд чотирьох законопроєктів про міжнародну допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню

Про це повідомляє C-Span, передає інформаційне видання Інтерфакс-Україна.

За підтримку правила, що передбачає розгляд законопроєктів, проголосували 316 депутатів, проти - 94, утримались  - 21.

Від Республіканської партії за проголосував 151 депутат, проти - 55, утримались - 12.

Водночас серед демократів за проголосували 165, проти - 39, не голосували 9.

Розгляд семи поправок до законопроєктів і голосування за їх ухвалення, як очікується, відбудеться у суботу, 20 квітня. Серед чотирьох із них - законопроєкт про допомогу Україні.

Наступним кроком стане розгляд законопроєктів верхньою палатою парламенту США - Сенатом.

  • Законопроєкт, який містить допомогу Україні, спікер Палати представників Майк Джонсон винесе на голосування у суботу, 20 квітня. Президент США Джо Байден пообіцяв негайно його підписати.
  • Водночас лідери парламентів країн Балтії висловили підтримку спікеру Майку Джонсону напередодні голосування за допомогу Україні.
Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
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