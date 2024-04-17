Джонсон винесе на голосування законопроєкт, який включає допомогу Україні, 20 квітня
Законопроєкт США, який включає допомогу Україні, спікер Палати представників Майк Джонсон винесе на голосування у суботу, 20 квітня
Про це пише CNN.
Зазначається, що Джонсон зіткнувся зі значним тиском “з боку прихильників жорсткої лінії”.
Спікер Палати представників заявив, що дотримується свого плану винести низку законопроектів про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України, після зіткнення зі значним тиском .
"У зверненні до членів Джонсон сказав, що вони голосуватимуть цієї суботи ввечері”, - пише CNN.
- 13 квітня стало відомо, що конгресвумен Марджорі Тейлор Грін заявила, що спікер Джонсон планує тиснути на членів Конгресу, аби ухвалити законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню.
- Представники комітету розвідки Палати представників США після таємної наради щодо ситуації в Україні 16 квітня закликали Конгрес негайно проголосувати за допомогу Києву, адже ситуація критична.
- 17 квітня повідомлялось, що республіканець Томас Массі, який виступає проти допомоги Україні, приєднався до конгресменки-республіканки Марджорі Тейлор Грін щодо відставки спікера Палати представників Майка Джонсона з посади.
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