Джонсон винесе на голосування законопроєкт, який включає допомогу Україні, 20 квітня

Про це пише CNN.

Зазначається, що Джонсон зіткнувся зі значним тиском “з боку прихильників жорсткої лінії”.

Спікер Палати представників заявив, що дотримується свого плану винести низку законопроектів про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України, після зіткнення зі значним тиском .

"У зверненні до членів Джонсон сказав, що вони голосуватимуть цієї суботи ввечері”, - пише CNN.