Економіст Ус назвав причини, які можуть вплинути на зростання економіки України у 2025 році

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"З початком повномасштабного вторгнення Росії очікувалось, що в Україні буде спостерігатись певна економічна депресія і багато аналітиків прогнозували падіння економіки на кілька років. Дійсно, у 2022 році економіка України скоротилась на понад 30%. Втім, у 2023 році та, вже можемо констатувати, що й у 2024 році, відбулось зростання економіки України", - розповів Ус.

Економіст розповів, що у 2024 році Україна продала на 37% більше власних товарів, а отримала збільшення надходжень лише на 13%. У 2025 році ситуація може змінитись через прогноз про збільшення світових цін на основні експортні товари України.

"Що стосується перспектив нашої економічної ситуації, то адаптація економіки України, яка дозволила нам попередні роки втримати під контролем загальну ситуацію. Відповідно це впливає на прогнози щодо 2025 року, які у більшості аналітиків та експертів є позитивними. Я гадаю, що основною причиною того, що у 2025 році слід очікувати зростання економіки України, є зростання цін на провідні товари українського експорту. Важливо зазначити, що протягом цього року відбулось падіння цін на соняшникову олію, пшеницю й кукурудзу, які є основними категоріями нашого експорту. Через це склалась цікава ситуація, коли ми продали на 37% товарів більше, а отримали більше грошей лише на 13%. Тобто, продали суттєво більше товарів, а отримуємо менше. Тому, оскільки вважається, що світові ціни на ці провідні українські експортні товари збільшаться, то і відповідно економіка України отримуватиме більше надходжень", - додав він.