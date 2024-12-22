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Коли закінчиться війна: МВФ не виключає бойових дій до середини 2026 року

Світлана Кравченко
22 грудня, 2024 неділя
15:54
Війна з Росією МВФ

У Міжнародному валютному фонді розробили два сценарії розвитку економіки України в залежності від того, як довго триватиме війна. За найкритичнішим прогнозом, війна триватиме до середини 2026 року

Зміст

Про це йдеться у меморандумі Фонду.

Зазначається, що базовий прогнозний сценарій передбачає закінчення війни до кінця 2025 року.

Економічні наслідки зимового дефіциту енергії можуть бути більш обмеженими, ніж раніше передбачалося через інвестиції бізнесу у власні генераційні потужності, збільшення потенціалу для імпорту з Європи та зусилля з ремонту.

Ширший дефіцит поточного рахунку (8,4 відсотка ВВП) відображає оновлення первинних даних доходів, які частково компенсуються міцнішим торговим балансом.

Інфляцію на кінець року було переглянуто в бік підвищення на 1 в. п. до 10%, насамперед через подальший тиск з боку прискорення зростання цін на сирі харчові продукти, що також вплинуло на основні продовольчі товари, а також через амортизацію попередніх періодів, зростання заробітних плат та цін на енергоносії.

Прогноз зростання реального ВВП залишається без змін на рівні 2,5-3,5% у 2025 році. Це повʼязано із вищим потенціалом від прискорення ремонту енергетичних потужностей у 2024 році та введення нових потужностей у 2025 році, які однак, будуть нівельовані наслідками більш жорсткого ринку праці, що сприятиме вищому зростанню доходів та споживання на тлі послаблення цінового тиску.

Середню інфляцію у МВФ переглянули в бік підвищення відносно минулого звіту МВФ на 1,3 в.п. до 10,3%.

Водночас негативний сценарій від МВФ передбачає довшу війну, яка завершиться у середині 2026 року. Згідно з цим сценарієм триваліший та інтенсивніший шок для економічної активності, бюджетних потреб та платіжного балансу порівняно з базовим сценарієм, з відповідними наслідками для макроекономічної політики.

Загальний дефіцит зовнішнього фінансування за погіршеного сценарію становить 177,2 млрд дол США порівняно зі 148 млрд дол США за базового сценарію.

Негативний сценарій також передбачає скорочення реального ВВП з подальшим повільним відновленням; вищу та стійкішу інфляцію; погіршення балансу поточного рахунку без урахування грантів; міжнародні резерви залишатимуться нижчими за 100% за критерієм ARA до 2027 року; загальний дефіцит без урахування грантів, який залишатиметься вищим за 20% до 2026 року.

  • Нещодавно прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що Україна розраховує наприкінці грудня отримати наступний транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,1 млрд доларів.
Теги:
Новини
МВФ
Економіка
Світ про Україну
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