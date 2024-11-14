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Україна розраховує отримати транш від МВФ у розмірі $1,1 млрд наприкінці грудня

Юлія Юліна
14 листопада, 2024 четвер
18:32
Економіка МВФ

Україна розраховує наприкінці грудня отримати наступний транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 1,1 млрд доларів

Зміст

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Провели зустріч із місією Міжнародного валютного фонду. Дякуємо команді Фонду за продовження повноцінної роботи місії в Києві, адже це допомагає краще розуміти наші нагальні потреби. Ми успішно завершили 5-й перегляд програми EFF наприкінці жовтня. Виконали всі структурні маяки для 6-го перегляду. За результатами поточної місії розраховуємо наприкінці грудня отримати наступний транш в розмірі 1,1 млрд доларів", - написав він.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу імплементацію реформ, передбачені меморандумом щодо співпраці з МВФ. За словами Шмигаля, Фонд дав високу оцінку прогресу України.

Також серед тем розмови був проєкт Держбюджету на наступний рік.

"Торкнулися макрофінансових питань та потреб нашої держави у зовнішньому фінансуванні. Уряд підготував проєкт держбюджету до другого читання. Розуміємо, як фінансуватимемо ключові видатки. Маємо тут надійну підтримку з боку МВФ, Світового банку, США та ЄС через програму Ukraine Facility, фінансування через інструмент ERA", - поінформував очільник уряду.

  • 13 вересня Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Очікувалося, що доходи державного бюджету у 2025 році становитимуть 2 трлн грн, а видатки - 3,6 трлн грн.
  • 28 жовтня Бюджетний комітет парламенту рекомендував до першого читання проєкт держбюджету на 2025 рік і проєкт Бюджетних висновків.
  • 30 жовтня Верховна Рада України підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам у 2025 році на 3 млрд грн.
  • Верховна Рада України 31 жовтня проголосувала у першому читанні за проєкт Держбюджету на 2025 рік.
  • Уряд на засіданні 8 листопада схвалив проєкт Держбюджету на 2025 рік до другого читання. У другому читанні проєкт держбюджету мають розглянути не пізніше 20 листопада, а остаточне прийняття, відповідно до регламенту, має відбутися не пізніше 1 грудня.
Теги:
Новини
Україна
Кабмін
МВФ
Денис Шмигаль
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