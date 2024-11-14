Україна розраховує отримати транш від МВФ у розмірі $1,1 млрд наприкінці грудня

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Провели зустріч із місією Міжнародного валютного фонду. Дякуємо команді Фонду за продовження повноцінної роботи місії в Києві, адже це допомагає краще розуміти наші нагальні потреби. Ми успішно завершили 5-й перегляд програми EFF наприкінці жовтня. Виконали всі структурні маяки для 6-го перегляду. За результатами поточної місії розраховуємо наприкінці грудня отримати наступний транш в розмірі 1,1 млрд доларів", - написав він.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу імплементацію реформ, передбачені меморандумом щодо співпраці з МВФ. За словами Шмигаля, Фонд дав високу оцінку прогресу України.

Також серед тем розмови був проєкт Держбюджету на наступний рік.

"Торкнулися макрофінансових питань та потреб нашої держави у зовнішньому фінансуванні. Уряд підготував проєкт держбюджету до другого читання. Розуміємо, як фінансуватимемо ключові видатки. Маємо тут надійну підтримку з боку МВФ, Світового банку, США та ЄС через програму Ukraine Facility, фінансування через інструмент ERA", - поінформував очільник уряду.