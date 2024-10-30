Рада підтримала скасування підвищення зарплат прокурорам
У середу, 30 жовтня Верховна Рада України підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам у 2025 році на 3 млрд грн
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, відповідну правку підтримали 242 народні обранці. Натомість один депутат виступив проти.
"Тільки що зала все ж таки підтримала правку №155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам. За - 242", - написав Железняк.
Нагадаємо, що 28 жовтня Комітет ВР з питань бюджету відхилив поправки до законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік", якими пропонувалося відмовитися від збільшення зарплат прокурорів. Таким чином, зарплати прокурорів наступного року могли зрости на 37% - на це хотіли спрямувати 3 млрд грн.
- Андрій Костін 25 жовтня повідомив про підготовку законодавчих змін, якими передбачено, що прокурори отримуватимуть лише одну виплату - або зарплату, або пенсію за вислугу років.
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