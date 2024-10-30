Рада підтримала скасування підвищення зарплат прокурорам

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, відповідну правку підтримали 242 народні обранці. Натомість один депутат виступив проти.

"Тільки що зала все ж таки підтримала правку №155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам. За - 242", - написав Железняк.

Нагадаємо, що 28 жовтня Комітет ВР з питань бюджету відхилив поправки до законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік", якими пропонувалося відмовитися від збільшення зарплат прокурорів. Таким чином, зарплати прокурорів наступного року могли зрости на 37% - на це хотіли спрямувати 3 млрд грн.