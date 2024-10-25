Костін: П'ять керівників обласних прокуратур і спецпрокурор написали заяви про звільнення

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Продовжуємо комплексні заходи із протидії та запобігання зловживанням в органах прокуратури. П’ять керівників обласних прокуратур та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення з посад", - зазначив Костін.

Серед них – очільники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур, а також керівник спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Всі вони отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду.

Крім того, наразі триває службове розслідування щодо правомірності набуття прокурорами статусу осіб з інвалідністю та нарахування їм пенсійних виплат.

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В Офісі Генерального прокурора також відбулося перше засідання незалежної Комісії з добору кандидатів для включення до кадрового резерву на заміщення керівних посад в обласних та окружних прокуратурах, покликаної підвищити прозорість процесу призначень на ці посади.

"Я ініціював створення цієї комісії, щоб підвищити прозорість процесу призначення на такі посади. Це один з перших елементів комплексної HR-реформи органів прокуратури, започаткованої у липні цього року. Комісія буде оцінювати професійні якості та репутацію кандидатів", - пояснив генпрокурор.

Крім того, Рада прокурорів підтримала внесення змін до Закону України "Про прокуратуру", які мають на меті унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою.

Законопроєкт передбачає, що виплата пенсії за вислугу років прокурорам здійснюватиметься лише після їх звільнення з роботи.

Що відомо про скандал з МСЕК і ймовірні зловживання під час отримання статусу людини з інвалідністю

4 жовтня ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах. Під час обшуків знайшли готівки в еквіваленті $6 млн.

16 жовтня головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов оприлюднив список із 50 працівників Хмельницької прокуратури, які мають оформлену інвалідність. Він стверджував, мовляв, вони скористалися схемою Тетяни Крупи.

Згодом стало відомо, що генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування. А ввечері 17 жовтня наказом генерального прокурора звільнили з посади керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника – за власним бажанням.

Президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями та призначив засідання РНБО щодо цієї теми.

Після засідання РНБО генеральний прокурор України Андрій Костін написав заяву про звільнення. Того самого дня, 22 жовтня, Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК.

23 жовтня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прокоментував терміни ліквідації медико-соціальних експертних комісій, а також виконання рішення РНБО щодо протидії порушенням під час встановлення інвалідності.

Наразі в Офісі генерального прокурора триває службове розслідування щодо ймовірних зловживань прокурорів країни під час отримання груп інвалідності.