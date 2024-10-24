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OPINION

Масова "інвалідність" прокурорів символізує системну хворобу

Юрій Богданов
24 жовтня, 2024 четвер
14:00
Погляд

Головна проблема прокурорів з інвалідністю не в самому факті отримання інвалідності. А в тому, що ця історія символізує. Вона символізує системну хворобу

Зміст

Бо воно ж не по конкретну послугу від МСЕК прокурорам. А про принцип, за яким у нас склалася кругова порука і система фальсифікації статусів та привілеїв. А склалася вона не вчора.

Як функціонує стандартне українське місто чи село? І чим воно менше, тим це характерніше.

Є у вас голова громади і його наближені. Скоріше за все, вони керують років 10, а може й більше. Можливо, підсиділи попередника чи успадкували місцевий трон.

Вони давно наживаються на землі, муток з бюджетом через КП чи напряму. Щоб ними не цікавились вони давно повиділяли земельні ділянки всім місцевим прокурорам, суддям і ментам. Коли прийшла децентралізація, вони тільки стали міцнішими, бо нормального суду і правоохоронців не підвезли.

Якийсь племінник робить карʼєру у місцевій прокуратурі, тітка очолила МСЕК, а син — місцевий Пенсійний фонд. Як контролювати вибори в сільську раду, вони давно знають, раз на 5 років змінюють партію — регіонів на БПП, БПП на слуг, слуг на прислуг змінять коли треба буде.

Прокурори та місцеві судді давно і впевнено з ними в ясна. Губернатори приходять і йдуть. А бізнес (наприклад — найбільший аграрій) або в партнерстві, або намагається не конфліктувати.

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У підсумку локально утворюється такий собі конгломерат муйні, яка відтворюється вище і вище. На обласному рівні. Де ці місцеві групи й великі гравці вже формують якусь регіональну політику послуг і привілеїв. І так далі вище і вище.

Така структура на місцях насправді старша за поточну українську державність. І, звісно, вона не може не інфікувати всю вертикаль. Той саме deep state, який сильніше президентів, премʼєрів, міністрів, які й самі часто є носіями схожої системи цінностей.

От, наприклад, звичка збирати собі бонуси, синекури та регалії, обвішуватися рюшками й медальками знецінює не тільки статус людини з інвалідністю.

Саме ця дурна звичка і навіть обовʼязок — один з вбивць нашої науки. Скільки тисяч таких от прокурорів, суддів, поліцейських, депутатів і місцевих рєшал нарєшалі собі кандидатські й докторські, як корумпували й підірвали структуру нашої науки і вищої освіти зараз і важко оцінити. Крім як сказати, що удар був нищівним.

Про ринок несільськогосподарської землі я писав. Про те, як на місцях працюють комунальні підприємства вам розповість будь-яка притомна людина з регіонів.

Тому коли ви питаєте себе, нащо прокурору статус людини з інвалідністю, чому суддя отримав ділянку землі в селі у зажоппі чи полковник поліції захистив докторську на відвертому плагіаті — бо міг і щоб було. Бо пацанам буде що показати.

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Криміналізований бізнес, феодалізоване "місцеве самоврядування", пригодовані ресурсами та грошима прокурори, поліція, а також друзі де треба — це справжні владні структури, побудовані на бюджеті й ресурсі, якому може протидіяти тільки громадянське суспільство та ефективна правоохоронна система.

Саме для того і потрібні інституційні реформи. Децентралізація має бути доповнена нормальними органами контролю і кари. Саме тому потрібна судова реформа. Реформа поліції. Реформа всієї соціальної вертикалі.

Щоб у нас не було фіктивних людей з інвалідністю і фіктивних докторів наук треба одне і те саме. Компетентне громадянське суспільство, якісні інституції, ефективні правоохоронці. І ніяких простих рішень. Лише складний шлях.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Наука
Україна
політика
корупція в Україні
поліція
Офіс генпрокурора
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