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OPINION

Про МСЕК, людей з інвалідністю і корупційний феодалізм

Юрій Богданов
5 жовтня, 2024 субота
20:00
Погляд

Мені дуже подобається, коли українська громада у фейсбуці відкриває для себе якийсь суспільний нарив, який існує десятиліттями і дуже дивується

Зміст

Для мене найбільш показовим кейсом лишається вбивство Катерини Гандзюк, коли київська тусовка (яка не працювала з регіонами чи в регіонах) відкрила для себе, що в країні є феодалізм. І в регіонах керують бандити.

Так от. Сьогодні, шановна спільното, ви помітили проблему, про яку люди з інвалідністю і їхні родини знають десятиліттями. Спайку МСЕК (можливо, найбільш корумпованої частини нашої медично-соціальної системи), Пенсійного фонду і системи місцевої влади як такої.

Там ще — десь в тіні — обовʼязково сидить “ветеран СБУ” (радник голови МСЕК), директор місцевого протезного заводу (і в нього теж є радник), а також група чиновників обласного чи міського соцстраху. А нижче них — підлеглі. Це теж феодалізм, але з галузевою специфікою.

І всі ці чудові люди десятиліттями заробляють. І це — найчастіше — не про корупцію комфорту. Щоб відмазатися від мобілізації, отримати право на виїзд чи відпетляти від аліментів. Так, дехто оформлював собі інвалідність для цього. Люди взагалі створіння такі собі.

Найчастіше це — про корупцію виживання. Щоб підтвердити справжню інвалідність і отримати право на виплати. Щоб просто не проходити пекло підтвердження інвалідності. Бо в нас донедавна (до 2017 року, якщо бути точним) щороку треба було підтверджувати навіть те, що в тебе нога чи рука назад не відросли. Це не жарт.

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Так-так, люди з інвалідністю часто вимушені були стикатися з МСЕК буквально щороку. Щоб просто отримати те, що і так їхнє. Це повторюється багато років поспіль. І люди на вершині піраміди збирали вершки.

Війна накачала цю систему грошима і збільшила розцінки в багато разів.

Чи намагалися цю систему реформувати? До 2014 року ні. Після — кілька разів. І при Порошенку, і при Зеленському. Але єдині зрушення — це, власне, оті самі скасовані щорічні підтвердження того, що ноги у людей не відросли.

Особливого соціального запиту не було. Бо з інклюзивністю у нашого суспільства все ще величезні проблеми, і людей з інвалідністю зручніше не помічати. А лізти туди й воювати з тією мафією — це треба або сталеві яйця і політичну вагу, або політичну волю на рівні президента чи премʼєра. Поки не було.

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Можливо, зараз суспільство не буде зводити все до кількох персоналій, а подивиться на проблему МСЕК і взагалі індустрію “обилечивания” справжніх людей з інвалідністю і фіктивних комплексно. Але я чогось в цьому маю сумніви.

А, і так. Ті, хто пропонує скасувати всі рішення МСЕК у Хмельницькій області через те, що спіймали на корупції керівника. Ви — ідіоти. Десятки тисяч літніх людей з інвалідністю і не тільки літніх у Хмельницькій області скажуть вам велике "дякую". Шукайте кращих ідей.

Вибачте, що знову зі своєю нудною спробою подивитися далі персоналій. Але згорів.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Кримінал
Україна
корупція в Україні
Хмельницький
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