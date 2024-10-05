Про МСЕК, людей з інвалідністю і корупційний феодалізм
Мені дуже подобається, коли українська громада у фейсбуці відкриває для себе якийсь суспільний нарив, який існує десятиліттями і дуже дивується
Для мене найбільш показовим кейсом лишається вбивство Катерини Гандзюк, коли київська тусовка (яка не працювала з регіонами чи в регіонах) відкрила для себе, що в країні є феодалізм. І в регіонах керують бандити.
Так от. Сьогодні, шановна спільното, ви помітили проблему, про яку люди з інвалідністю і їхні родини знають десятиліттями. Спайку МСЕК (можливо, найбільш корумпованої частини нашої медично-соціальної системи), Пенсійного фонду і системи місцевої влади як такої.
Там ще — десь в тіні — обовʼязково сидить “ветеран СБУ” (радник голови МСЕК), директор місцевого протезного заводу (і в нього теж є радник), а також група чиновників обласного чи міського соцстраху. А нижче них — підлеглі. Це теж феодалізм, але з галузевою специфікою.
І всі ці чудові люди десятиліттями заробляють. І це — найчастіше — не про корупцію комфорту. Щоб відмазатися від мобілізації, отримати право на виїзд чи відпетляти від аліментів. Так, дехто оформлював собі інвалідність для цього. Люди взагалі створіння такі собі.
Найчастіше це — про корупцію виживання. Щоб підтвердити справжню інвалідність і отримати право на виплати. Щоб просто не проходити пекло підтвердження інвалідності. Бо в нас донедавна (до 2017 року, якщо бути точним) щороку треба було підтверджувати навіть те, що в тебе нога чи рука назад не відросли. Це не жарт.
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Так-так, люди з інвалідністю часто вимушені були стикатися з МСЕК буквально щороку. Щоб просто отримати те, що і так їхнє. Це повторюється багато років поспіль. І люди на вершині піраміди збирали вершки.
Війна накачала цю систему грошима і збільшила розцінки в багато разів.
Чи намагалися цю систему реформувати? До 2014 року ні. Після — кілька разів. І при Порошенку, і при Зеленському. Але єдині зрушення — це, власне, оті самі скасовані щорічні підтвердження того, що ноги у людей не відросли.
Особливого соціального запиту не було. Бо з інклюзивністю у нашого суспільства все ще величезні проблеми, і людей з інвалідністю зручніше не помічати. А лізти туди й воювати з тією мафією — це треба або сталеві яйця і політичну вагу, або політичну волю на рівні президента чи премʼєра. Поки не було.
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Можливо, зараз суспільство не буде зводити все до кількох персоналій, а подивиться на проблему МСЕК і взагалі індустрію “обилечивания” справжніх людей з інвалідністю і фіктивних комплексно. Але я чогось в цьому маю сумніви.
А, і так. Ті, хто пропонує скасувати всі рішення МСЕК у Хмельницькій області через те, що спіймали на корупції керівника. Ви — ідіоти. Десятки тисяч літніх людей з інвалідністю і не тільки літніх у Хмельницькій області скажуть вам велике "дякую". Шукайте кращих ідей.
Вибачте, що знову зі своєю нудною спробою подивитися далі персоналій. Але згорів.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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