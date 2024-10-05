Чи треба реформувати МСЕК?
Чоловік на ліжку, а перед ним купа американських грошей. Одне з фото, які Державне бюро розслідувань виклало на сайті після обшуку родини керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК)
МСЕК — це спеціальний заклад у системі Міністерства охорони здоров'я, який проводить експертизу та встановлює факт інвалідності в людини. Під час війни багато чоловіків та їх рідних захотіли отримати інвалідність, щоб уникнути мобілізації. Виник величезний корупційний ринок.
Під час обшуку в родини голови Хмельницького МСЕК знайшли суму еквіваленті 6 млн доларів США у різних валютах. А ще в них є десятки об'єктів нерухомості в Україні, Австрії, Іспанії та Туреччині, елітний автопарк, мільйони доларів на валютних рахунках та у цінних паперах. І це тільки одна область, родина одного медичного чиновника.
Яка ж альтернатива? Попит породжує пропозицію, будь-яка нова структура не буде застрахована від корупції... Це так, але все ж краще створити систему з нуля, ніж намагатися полагодити цю прогнилу.
Тобто нам потрібна не так реформа МСЕК, як абсолютно нова, побудована з нуля система.
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Згадайте, як змінювали патрульну поліцію. Ніхто не намагався реформувати стару систему ДАІ, патрульку перезавантажили повністю.
У випадку з МСЕК, боюся, косметичні реформи також не допоможуть. Уряд вже давно говорить про зміни, про перехід до європейської моделі оцінки втрати працездатності людини, про прозорість, підзвітність... Але все це так і залишиться на папері, якщо впроваджувати ці зміни будуть ті самі люди, та сама вертикаль чиновників.
Про автора. Андрій Яніцький, журналіст
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