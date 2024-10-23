"Чотири глобальні проблеми": Ляшко назвав орієнтовні терміни ліквідації МСЕК і прокоментував можливість своєї відставки

Про це передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Функції МСЕК передадуть кластерним і надкластерним лікарням

За словами міністра охорони здоров’я, станом на 1 січня 2025 року, МСЕК як окремі юридичні особи призупинять свою діяльність. Їхні функції передадуть кластерним і надкластерним лікарням.

"Кластерні та надкластерні лікарні – це вже результат госпітального планування, яке провело Міністерство охорони здоров’я і визначило в кожному регіоні ці лікарні, які забезпечують доступність пацієнта в межах визначених нормативів і мають як мінімум 20 напрямків надання медичної допомоги та укомплектовані відповідним обладнанням", - зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, завдяки цьому вдасться вирішити "чотири глобальні проблеми", перша із яких – питання кадрів.

"Коли ми проводили оцінку роботи МСЕК, ми бачили, що вузькопрофільні спеціалісти – терапевти, хірурги, травматологи не хотіли залишати лікувальну діяльність і переходити в окрему юридичну особу, в медико-соціальну експертну установу, яка займалась виключно експертизою. Тому наше завдання забрати цю функцію і передати її до лікуючого лікаря", - зазначив Ляшко.

Він додав, що у 2023-2024 роках, після зобов’язання проводити виїзні засідання МСЕК біля ліжка поранених військових, які йшли на оформлення інвалідності, вдалося досягти позитивних результатів.

"Це показало гарну практику, коли іде процес лікування й одразу розпочинається оцінка втрати працездатності з відповідним рішенням. Тому ми передаючи цю функцію до кластерних лікарень одразу вирішуємо питання кадрів, питання цифровізації. Тому що всі кластерні та некластерні лікарні підключені до електронної системи охорони здоров’я і рішення про встановлення інвалідності буде прийматися на підставі даних, які записані в електронній системі охорони здоров’я", - розповів міністр.

Він також наголосив, що це дозволить "чітко відслідковувати, який лікар, який діагноз вносить, які дослідження проводились і коли".

"В разі проведення розслідування, якщо буде оскарження або кримінальна справа, ми чітко будемо бачити вертикаль – хто, де, на яких етапах припускався помилки", - сказав Віктор Ляшко.

Як працюватимуть кластерні лікарні замість МСЕК?

"Коли ми перевели ВЛК від ТЦК в лікарню, в лікарні одразу оформлюється в електронній системі охорони здоров’я випадок. І ми бачимо чітко, коли цей випадок закривається. Раніше людина пішла до лікарів у ТЦК і ми не розуміли, коли у неї завершився процес проходження ВЛК. Зараз середній термін проходження ВЛК по Україні 2,8 дня. Тобто ми розуміємо, де, які спеціалісти та скільки дивляться, коли і як лабораторні дослідження проводять. Так само буде відбуватися із МСЕКами. Коли людина потрапила в лікарню, або після певної реабілітаційної послуги направлена сімейним лікарем, чітко з’являється електронне направлення, чітко є тригери по тих станах, які передбачають становлення інвалідності. Людина повинна зробити всі дослідження, бо є протокол лікування. Все відбувається на місці", - пояснив міністр охорони здоров’я.

Він додав, що за результатами цього буде проводитися оцінка стану функціональності людини "з розумінням того, які компенсатори їй треба запропонувати".

"Протез, ортез, переобладнання робочого місця, переосвіта через те, що людина з тими втратами для здоров’я, не може там працювати. Потім в електронному режимі все це перелетить до бази Мінсоцполітики й там розпочинає працювати якийсь менеджер", - розповів Ляшко.

Деякі рішення МСЕК будуть переглядатися

Віктор Ляшко зазначив, що у відповідному рішенні РНБО чітко прописані, зокрема, категорії тих держслужбовців і правоохоронних органів, рішення яких будуть переглядатися.

"Зараз Національна поліція передає нам 3000 справ. Зараз вони знову ж таки йдуть на центральну МСЕК. Оскільки ми центральну МСЕК ліквідовуємо, роздаємо їх на два інститути, які проводять ці переогляди. В разі необхідності, викликають людину на переогляд. Якщо людина не з’являється, скасовується інвалідність, скасовуються виплати", - додав міністр.

Про можливу відставку з МОЗ

Коментуючи свою можливу відставку на тлі скандалу з МСЕК, Віктор Ляшко зазначив, що "написати заяву на звільнення простіше, ніж реформувати МСЕКи".

"Мене немає в вертикалі підпорядкування медико-соціальної експертної комісії. Ми, як Міністерство охорони здоров’я, є регулятором. Я не призначаю і не звільняю керівників МСЕКів. Я призначаю і звільняю керівника центральної медико-санітарної експертної комісії, який був вчора звільнений моїм наказом. Центральна медико-санітарна експертна комісія – це, якби референтний центр, до якого подають на оскарження. Він не проводить МСЕКи. Якщо треба переогляди робити, якщо кримінальні справи, це тільки як експерт перед судовими рішеннями. В такому напрямку працюють. І, повірте, заяву написати, напевно простіше, ніж реформувати МСЕКи", - сказав Віктор Ляшко.