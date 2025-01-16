Росіяни використовують канал Сіверський Донець - Донбас, щоб прорвати оборону Часового Яру, - ОТУ "Луганськ"
Армія РФ біля Часового Яру на Донеччині використовує труби каналу Сіверський Донець - Донбас, аби накопичувати війська й прорвати оборону міста
Про це заявив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець в етері телемарафону.
"Щодо ситуації в Часовому Яру, то ворог активно використовує труби каналу Сіверський Донець для переховування в ньому під час негоди. Зараз на Донеччині ми часто спостерігаємо зранку туман, і ворог активно використовує цей період часу для того, щоб накопичуватись у цих трубах, а потім за можливості переміщуватись углиб міста зранку або вночі", - розповів він.
Запорожець додав, що українські оператори БПЛА намагаються завдавати ударів по окупантах. За його словами, ЗСУ утримують Часів Яр, хоч і українських позицій біля міста стає менше.
- 12 січня повідомлялось, що дії росіян щодо обходу Покровська з півдня вже відбуваються. У найближчі місяці північ Донеччини може стати полем бою.
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