Росіяни обходять Покровськ із півдня, намагаючись перерізати логістику без міських боїв, - військовий експерт Лакійчук

Про це повідомив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" капітан І рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук в етері "Еспресо".

"Противник діє послідовно, хоча йому це не так легко вдається. Покровськ є логістичним хабом для всього нашого угруповання військ на північ і північний схід від Покровська. Це також Костянтинівка, Дружківка, тилові області, а далі Часів Яр і Торецьк, передова лінія. Вся логістика проходить через Покровськ. Росіяни намагаються перерізати логістичні ланцюги в першу чергу. Місяць-два тому окупанти намагалися це зробити, атакуючи з фронту між Мирноградом і навіть північніше Мирнограда і Покровська. Наразі активні спроби перерізати трасу Покровськ - Костянтинівка відновилися. Вони також намагаються перерізати логістику на вході до Покровська. Зараз армія РФ наближається до дороги Покровськ - Межова. Це, можливо, не настільки важлива автомобільна траса, як важливий залізничний маршрут", - зазначив він.

Росіяни зараз діють в напрямку Покровськ - Павлоград, намагаються охопити Покровськ і перерізати логістику без важких для них міських боїв. Але, судячи з упертого спротиву українських оборонців, вони можуть застрягнути в міських боях за Покровськ, якщо їм не вдасться обійти флангами.

Малоймовірно, що відбудеться наступ росіян на Дніпропетровщину, вважає Лакійчук. Адже для цього потрібні значно більші ресурси.

"Якщо вони візьмуть Покровськ, то можуть рушити на Костянтинівку, але це теж вимагатиме великих ресурсів. Тоді бої активізуються не лише під Покровськом, але й у Часовому Ярі та Торецьку. Вони також рухаються з півночі в бік Лимана. Це говорить про те, що в найближчі місяці, якщо у росіян вистачить ресурсів для продовження наступу на оперативному рівні, північна Донеччина може стати полем бою. Ситуація там дуже складна, але втрати ворога настільки серйозні, що виникають сумніви, чи зможуть вони набрати достатню кількість оперативних резервів", - резюмував військовий експерт.