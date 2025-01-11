Росіяни просунулись на декількох напрямках у Донецькій області, - DeepState
У суботу, 11 січня, російська терористична армія просунулась біля низки населених пунктів Донецької області
Про це інформаційний OSINT-проєкт DeepState повідомляє у Telegram.
Відомо, що на Донеччині ворог має успіхи у Торецьку, Оріхово-Василівці, Ясеновому та Зеленому. Терористи також просунулись біля Воздвиженки, Надеждинки, Лисівки, Солоного та Великої Новосілки.
Інформації щодо успіхів ЗСУ OSINT-ери не розголошують.
- Після того, як російські терористи захопили Курахове, ворог продовжує наступати в бік Дачного та Янтарного.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.26 Купівля 42.26Продаж 42.98
- EUR Купівля 43.47Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе