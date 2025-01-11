Росіяни просунулись на декількох напрямках у Донецькій області, - DeepState

Про це інформаційний OSINT-проєкт DeepState повідомляє у Telegram.

Відомо, що на Донеччині ворог має успіхи у Торецьку, Оріхово-Василівці, Ясеновому та Зеленому. Терористи також просунулись біля Воздвиженки, Надеждинки, Лисівки, Солоного та Великої Новосілки.

Інформації щодо успіхів ЗСУ OSINT-ери не розголошують.