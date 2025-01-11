"Стирають Дачне": у DeepState розповіли про дії росіян після окупації Курахового
Після того, як російські терористи захопили Курахове, ворог продовжує наступати в бік Дачного та Янтарного
Про це інформаційний OSINT-проєкт DeepState пише у Telegram.
"Ка**пи стирають Дачне, фіксуються рухи ворожої піхоти в районі очисних споруд, які західніше Курахового. Зі ствольної артилерії противник обстрілює переправу між Улаклами та Костянтинополем", - пишуть аналітики.
Також відомо, що російські розвідувальні групи намагаються підійти зі сходу до Андріївки.
Курахівський напрямок, 11 січня 2025 року. Фото: DeepState
- OSINT-проєкт DeepState заявив, що російська армія станом на ніч суботи, 11 січня, окупувала місто Курахове. У Силах оборони України зазначили, що утримують позиції в межах міста, зокрема в районі теплоелектростанції.
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