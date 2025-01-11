"Стирають Дачне": у DeepState розповіли про дії росіян після окупації Курахового

Про це інформаційний OSINT-проєкт DeepState пише у Telegram.

"Ка**пи стирають Дачне, фіксуються рухи ворожої піхоти в районі очисних споруд, які західніше Курахового. Зі ствольної артилерії противник обстрілює переправу між Улаклами та Костянтинополем", - пишуть аналітики.

Також відомо, що російські розвідувальні групи намагаються підійти зі сходу до Андріївки.



Курахівський напрямок, 11 січня 2025 року. Фото: DeepState