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DeepState: РФ окупувала Курахове

Ольга Бабишена
11 січня, 2025 субота
02:30
Війна з Росією Війна з РФ, Курахівський напрямок, Донбас

Російська армія станом на ніч суботи, 11 січня, окупувала місто Курахове Покровського району Донецької області

Зміст

Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

За даними аналітиків проєкту, росіяни окупували Курахове. Також ворожа армія просунулася біля Андріївки, Солоного та Новосілки Донецької області.

Читайте також: Карта бойових дій за період 1-8 січня: Курахове за крок до падіння. Криза в Торецьку. ЗСУ застосували безпілотні "авіаносці"

Фото: DeepState

  • 7 січня DeepState повідомляв, що російські терористи контролюють майже всю територію Курахового. 
Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
Донеччина
окупанти
Військові новини
Курахове
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