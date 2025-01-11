DeepState: РФ окупувала Курахове
Російська армія станом на ніч суботи, 11 січня, окупувала місто Курахове Покровського району Донецької області
Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
За даними аналітиків проєкту, росіяни окупували Курахове. Також ворожа армія просунулася біля Андріївки, Солоного та Новосілки Донецької області.
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Фото: DeepState
- 7 січня DeepState повідомляв, що російські терористи контролюють майже всю територію Курахового.
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