РФ майже повністю окупувала Курахове, - DeepState

Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

За інформацією джерела, українські військові контролюють ще певну кількість спостережних пунктів на околицях, але глобально це вже не впливає на контроль над Кураховим.

"Майже все Курахове окуповано ворогом і його утримання силами кількох СПшок — виключно політична задача. Місто стало місцем розквартирування і скупчення особового складу для подальших дій ворога на Дачне і південніше. Ба більше, ка**пи вже перекидають частину підрозділів на іншу ділянку біля Мирнограда, де очікується нарощення кількості атак ворога", - пише DeepState.

Як пояснили аналітики, контроль над містом дає росіянам багато переваг для розвитку наступу на захід.

"Стрімка втрата центральної частини дуже важко вплинула на мораль підрозділу, який там, а повідомлення речників про "контроль над містом" ще більше їх деморалізує. Адже подальші дії випливають не з площини реалій поля боя, а з позиції утримати "ту стіну" чи "той город з картоплею", - додали у DeepState.

Фото: DeepState