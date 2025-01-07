РФ майже повністю окупувала Курахове, - DeepState
Станом на вівторок, 7 січня, російські терористи контролюють майже всю територію міста Курахове Донецької області
Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
За інформацією джерела, українські військові контролюють ще певну кількість спостережних пунктів на околицях, але глобально це вже не впливає на контроль над Кураховим.
"Майже все Курахове окуповано ворогом і його утримання силами кількох СПшок — виключно політична задача. Місто стало місцем розквартирування і скупчення особового складу для подальших дій ворога на Дачне і південніше. Ба більше, ка**пи вже перекидають частину підрозділів на іншу ділянку біля Мирнограда, де очікується нарощення кількості атак ворога", - пише DeepState.
Як пояснили аналітики, контроль над містом дає росіянам багато переваг для розвитку наступу на захід.
"Стрімка втрата центральної частини дуже важко вплинула на мораль підрозділу, який там, а повідомлення речників про "контроль над містом" ще більше їх деморалізує. Адже подальші дії випливають не з площини реалій поля боя, а з позиції утримати "ту стіну" чи "той город з картоплею", - додали у DeepState.
Фото: DeepState
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.13 Купівля 42.13Продаж 42.73
- EUR Купівля 43.77Продаж 44.5
- Актуальне
- Важливе