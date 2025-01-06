У Росії заявили про захоплення Курахового. ЗСУ спростовують

Про штурми написали в Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"На Курахівському напрямку противник проводить штурмові дії в міській забудові Курахового, в напрямку Петропавлівки та Дачного. Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки", - написали в Силах оборони о 8-й ранку.

О 6-й ранку міноборони РФ написало про нібито захоплення міста.

"Підрозділи Південного угруповання військ повністю "звільнили" місто Курахове – найбільший населений пункт у південно-західній частині Донбасу", - йдеться в повідомленні.