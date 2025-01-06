У Росії заявили про захоплення Курахового. ЗСУ спростовують
В ОСУВ "Хортиця" повідомили про штурми росіян в місті Курахове Донецької області. Раніше міноборони РФ заявило про начебто захоплення міста
Про штурми написали в Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
"На Курахівському напрямку противник проводить штурмові дії в міській забудові Курахового, в напрямку Петропавлівки та Дачного. Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки", - написали в Силах оборони о 8-й ранку.
О 6-й ранку міноборони РФ написало про нібито захоплення міста.
"Підрозділи Південного угруповання військ повністю "звільнили" місто Курахове – найбільший населений пункт у південно-західній частині Донбасу", - йдеться в повідомленні.
- У неділю, 5 січня 2024 року, Збройні Сили України атакували російську армію на кількох напрямках у Курській області.
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