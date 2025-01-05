На Курщині Сили оборони атакували війська РФ на кількох напрямках, - ЦПД

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він зазначив, що для росіян це стало несподіванкою.

"На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках… Сили оборони працюють", - написав Коваленко у телеграм.

Про хороші новини з Курщини заявив також керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росія отримує те, чого заслуговує", - наголосив Єрмак.

Тим часом російські "військкори" заявляють, що українські воїни стягнули на Курщину багато техніки та живої сили. За їхніми словами, ЗСУ наступають на північний схід від Суджі у бік Великого Солдатського, а також про тяжкі бої поблизу хутора Бердин.