На Курщині Сили оборони атакували війська РФ на кількох напрямках, - ЦПД
У неділю, 5 січня, Збройні Сили України атакували російську армію на кількох напрямках у Курській області
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Він зазначив, що для росіян це стало несподіванкою.
"На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках… Сили оборони працюють", - написав Коваленко у телеграм.
Про хороші новини з Курщини заявив також керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Росія отримує те, чого заслуговує", - наголосив Єрмак.
Тим часом російські "військкори" заявляють, що українські воїни стягнули на Курщину багато техніки та живої сили. За їхніми словами, ЗСУ наступають на північний схід від Суджі у бік Великого Солдатського, а також про тяжкі бої поблизу хутора Бердин.
- У четвер, 2 січня, Збройні Сили України завдали удару по командному пункту російської армії у Мар’їному на Курщині.
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