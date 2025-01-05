На Курщині ліквідовано сербського найманця Братислава Живковича, який воював проти України ще з анексії Криму

Про це у неділю, 5 січня, поінформував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, який відстежує втрати серед офіцерів армії країни-агресорки, а також розповіли низка медіа - український "Центр журналістський розслідувань", сербський таблоїд Blic, румунський новинний портал Digi24.

"16 грудня 2024 року FPV невдало прилетів, а вже 2 січня 2025 року на Курщині недолік усунули і сербський гастролер відбігався", - наголосив Штефан.

За його даними, на момент свого знищення Живкович командував штурмовою ротою російського 150-го полку.

Що відомо про Братислава Живковича

49-річний Братислав Живкович належав до сербського мілітарного націоналістичного руху четників, був великим фанатом Путіна, рашистом і, як стверджувала контррозвідка Румунії, справжнім російським шпигуном.

Долучився до російського збройного вторгнення на територію України ще на початку 2014 року, коли вперше з'явився у Севастополі на чолі загону "сербських добровольців". Живкович разом із своїми поплічниками з "Четницького руху" діяв, зокрема, на блокпості "Верхнесадове" під Севастополем. Пізніше отримав медаль міністерства оборони РФ "За повернення Криму", розповідає "Центр журналістських розслідувань".

Вже тоді, в Криму, за рахунок своєї колоритної зовнішності та країни походження Живкович став для кремлівської пропаганди медійною фігурою. За непідтвердженими повідомленнями, окрім сербського мав і російське громадянство. При цьому сам ніколи не визнавав отримання коштів напряму від РФ. Зокрема, під час бойових дій проти захисників України на Донбасі у 2014-2015 роках йому особисто та його бойовикам із Сербії, за його власними словами, щомісячні грошові виплати обсягом від 150 до 200 євро йшли нібито не з Москви, а з бюджету терористичної організації "ЛНР", пише Blic.

2017 року Служба розвідки Румунії (SRI) спіймала Живковича на фотографуванні військових радарів у Констанці, після чого за підозрою у шпигунстві його видворили з Румунії та заборонили в'їзд до країн-членів НАТО на 15 років. Далі він поїхав до Болгарії, а потім до Росії, зазначає Digi24.

2022 року - як Росія розгорнула повномасштабне вторгнення - Живкович отримав важкі поранення та перебував на лікуванні в Москві. На публіці його побачили аж у лютому 2023 року, коли був присутній у столиці РФ на виступі російського диктатора Володимира Путіна. Тоді він прийшов до зали з милицями та був одягнений у військову форму з численними відзнаками від окупантів та четницькою символікою на рукаві.

Восени 2024 року потрапив у кадри каналу "Росія 1" на Курщині.

Злочини Живковича розслідувала Генеральна прокуратура України.