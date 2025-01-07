ОСУВ "Хортиця" розповіло, де в Кураховому тримаються Сили оборони, та заперечило окупацію Лозової
У Кураховому на Донеччині важка ситуація, проте українські військові утримують позиції на західних околицях міста
Про це в етері телемарафону повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.
"Наразі ситуація в Кураховому дійсно доволі важка, тому що значна частина міста знищена. Українські війська тримаються на західній частині міста, на його західній околиці. Зокрема, тримають електростанцію, яка розташована в місті", - йдеться у повідомленні.
За словами Трегубова наголосив, коли місто повністю знищене, там просто ніде тримати оборону.
"Будь-який будинок - це укріплення, якщо немає будинків, якщо там просто випалена земля, то оборону там тримати неможливо", - зазначили в ЗСУ.
Трегубов також спростував повідомлення DeepState про окупацію Лозової на Харківщині.
"Конкретно щодо Лозової мені важко сказати звідки розходиться інформація про її взяття, інформація з місць протилежна", - сказав Віктор Трегубов.
- 6 січня у Росії заявили про захоплення Курахового Донецької області. У "Хортиці" тоді повідомили, що бої у місті продовжуються.
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