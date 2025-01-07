РФ окупувала три населені пункти на Донеччині та Харківщині та просунулася у Торецьку, - DeepState
Російська окупаційна армія захопила два населені пункти на Донеччині й один на Харківщині. Ворог також має просування у Торецьку
Про це повідомляють аналітики DeepState.
Так, минулої доби російський ворог окупував селище Іванівка Краматорського району і Шевченко Покровського району Донецької області. Крім цього, РФ захопила село Лозова Ізюмського району Харківської області.
У той же час окупанти мають просування у Торецьку Донецької області.
- Від початку 6 січня на фронті між двома арміями сталося 199 бойових зіткнень. Україні сили у Курській області відбили 44 атаки РФ, ще 42 тривали.
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