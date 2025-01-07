РФ окупувала три населені пункти на Донеччині та Харківщині та просунулася у Торецьку, - DeepState

Про це повідомляють аналітики DeepState.

Так, минулої доби російський ворог окупував селище Іванівка Краматорського району і Шевченко Покровського району Донецької області. Крім цього, РФ захопила село Лозова Ізюмського району Харківської області.

У той же час окупанти мають просування у Торецьку Донецької області.