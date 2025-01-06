З початку доби на фронті сталося 108 боєзіткнень: Сили оборони відбили 17 атак на Курщині

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00.

"Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці", - йдеться у повідомленні.

Загалом від початку доби відбулося 108 бойових зіткнень.

Від обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Карповичі Чернігівської області; Біла Береза Сумської області.

Ситуація на напрямках

Українські воїни за сьогодні відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку. Авіаудари КАБами загарбники завдали по районах Орішанки та Удів, НАРами по Граніву Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмових дії неподалік Синьківки, Петропавлівки та Загризового. Два боєзіткнення закінчилось, ще одне - триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів поблизу Надії, Першотравневого та Макіївки. Боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку авіація ворога завдала ударів по Сіверську, застосувавши сім КАБ. Противник один раз атакував наших захисників в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають три спроби окупантів просунутись вперед в районах Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Ступочок. По Ступочкам російські загарбники запустили 24 НАРи.

На Торецькому напрямку противник двічі атакував неподалік Щербинівки. Ударів авіабомбами зазнали Катеринівка, Торецьк та Олександро-Калинове.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Новий Труд та Покровськ. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 12 атак, чотири боєзіткнення досі тривають. Авіаудару зазнав Олександропіль.

Сьогодні на Курахівському напрямку ворог сім разів атакував поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. Шість боїв завершено, ще один продовжується дотепер. Андріївка зазнала удару КАБами.

На Времівському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції наших військ біля Костянтинополя та Костянтинопольського. Один бій точиться дотепер. Ворог завдав авіаційного удару НАРами в районі Новополя.

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував наших захисників у напрямку Новоданилівки. Противник завдав авіаудару некерованими ракетами Степногірську.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

В Курській області українські оборонці відбили 17 атак загарбників, ще 45 боєзіткнень тривають.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.