Карта бойових дій за період 1-8 січня: Курахове за крок до падіння. Криза в Торецьку. ЗСУ застосували безпілотні "авіаносці"

Зустрічні наступи на Курщині

Напередодні січня ситуація на Курському фронті для ЗСУ сформувалася доволі критична. Адже ворог наступав зі всіх напрямків, особливо концентруючись на перерізанні фронту в районі Малої Локні та виході на південно-східні околиці Суджі. За таких умов потрібно було або ще більше скорочувати лінію фронту й поступово відходити на південь в Україну, або здійснити контратаки, які дали б змогу стабілізувати ситуацію на певний час.

Напередодні наступу ЗСУ вдарили по командних пунктах і базах розташування зс РФ у Льгові, Рильську, Іванівському, а вже під час наступу продовжили завдавати ударів по Курську та Білій. Окрім того, наші військові безпосередньо перед самим наступом застосували ще одну новітню технологію та завдяки роботі РЕБу збили всі (крім оптоволоконних) ворожі безпілотники на глибину в 10 км. Деталі та результати наступу ЗСУ обговорювати рано, адже він ще триває. Втім, безпосередні його учасники наразі позитивно оцінюють динаміку й говорять про просування вперед. І це при тому, що ЗСУ задіяла тільки незначні резерви, а отже залишається можливість продовжити маневрову війну і на інших, поки що більш спокійних ділянках фронту.

Карта бойових дій за 1-8 січня, Фото: Еспресо

Зараз можна констатувати, що наші десантники вдарили як мінімум на 3 напрямки. Один із ключових ударів спрямували на Велике Солдатське, що на трасі Суджа – Курськ. Тут зафіксовано бої біля хутора Бердин і села Розгреблі. Тут ЗСУ змогли просунутися на 4-5 км. Інший вектор наступу був скерований між селами Руська та Черкаська Конопельки. Обидва маневри мали на меті оточити частину ворожого контингенту та знищити його в боях. Ще одна атака була спрямована на Любимівку.

Карта бойових дій за 1-8 січня, Фото: Еспресо

Росіяни натомість продовжили свій наступ на Суджу й атакували Махнівку, що за 3 км від міста. З іншого боку вони намагалися з боєм зайти у Вікторівку, що поблизу Малої Локні, але наші воїни розбили цей наступ. Також ворог робить спроби атакувати Свердлікове, щоб відрізати частину нашого контингенту від українського кордону, а відтак і логістики. Згідно з даними Генштабу, за 5 місяців Курської операції ЗСУ ліквідували понад 38 тис. рашистів і північнокорейців. Ще близько 55 тис. зараз воює. А отже, нам вдалося втримати майже 100-тисячне угруповання якомога далі від українського кордону та нищення Сумщини.

Загроза прориву на Лиманському фронті

Ще із середини жовтня окупанти розпочали активний наступ на село Терни, щоб перейти річку Жеребець і створити плацдарм на її правому березі. Попри це, нашим бійцям із 60-ї бригади вдалося стримати ворога та не допустити окупацію Тернів і подальшого просування на південь до Ямполівки. Однак росіяни зуміли форсувати річку північніше та спершу створили плацдарм біля Іванівки, а потім повністю захопили село та навіть робили спроби просуватися далі на захід. Наразі ЗСУ намагаються вибити ворога із правого берега, проте якщо це не вдасться, то негативні наслідки відчує весь Лиманський фронт.

Карта бойових дій за 1-8 січня, Фото: Еспресо

Північніше на Борівському фронті рашисти врешті окупували село Лозова, яке кілька тижнів було в сірій зоні. Вони продовжують тиснути широким фронтом в напрямку на Оскіл, хоча в останні тижні Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію та не допустити жодного просування окупантів. Так само ЗСУ тримають оборону в селі Копанки та не дозволяють ворогу остаточно перерізати дорогу Борова – Сватове.

Торецьк на межі катастрофи

У перші дні січня рашисти розгорнули масштабний наступ у Торецьку. Їм вдалося повністю захопити шахту "Центральна" та її терикони, а також здійснити атаку на останній не зайнятий північно-західний район міста. За кілька днів половина району перейшла в сіру зону, а під повним нашим контролем перебувають лише околиці й південна частина району Забалка. Окупанти повністю контролюють понад 70% міста, а ще за 20% точаться важкі бої. Крім того, росіяни просунулися в Неліпівці, взяли її під контроль і почали наступ на Леонідівку. На північних околицях Торецька ворог упритул підійшов до поселень Дачне і Кримське. Повне захоплення Торецька відкриє росіянам шлях як на Костянтинівку і Часів Яр, так і на обхід з півночі Покровська й перерізання частини важливих логістичних артерій. Утім, наразі не йдеться про швидку окупацію всього міста: бої за його руїни, ймовірно, триватимуть ще місяці.

Карта бойових дій за 1-8 січня, Фото: Еспресо

Росіяни почали формувати північний обхід Покровська

Ще в липні окупанти зупинились у Воздвиженці, за 6 км від траси Покровськ – Костянтинівка. Після цього вони 6 місяців формували південну клешню для охоплення міста. Тепер ця клешня майже готова. Наприкінці грудня й у перших числах січня росіяни знову розгорнули потужні атаки на Воздвиженку та захопили, розширивши сіру зону на 3 км до траси. Крім того, ворог почав одразу формувати фланги. З півночі вони атакують наших військових у Баранівці, а південніше – в Єлизаветівці. В обох селах наразі точаться запеклі бої.

На південь від Покровська загарбники намагаються вирівняти лінію фронту та підготувати зручні позиції для наступу на місто. Наразі бої тривають у Лисівці, Даченському та Зеленому, де ЗСУ все ще утримують свої позиції. Ворог так і не зумів пробитися на північ від Шевченка чи захопити Піщане. Однак зс РФ мають успіх у просуванні в обхід Піщаного до однієї з головних доріг на Покровськ. Тут їм залишилося менш ніж кілометр, щоб перерізати цю артерію в районі села Котлине. Ймовірно, рашисти спробують продовжити рух на північ, щоб остаточно відрізати Покровськ від логістики. Тим часом Сили оборони найбільше контратакують саме на цій ділянці фронту.

Карта бойових дій за 1-8 січня, Фото: Еспресо

На західному фланзі Покровського фронту ЗСУ так і не можуть зупинити поступове просування росіян у напрямку до Дніпровської області. Після окупації Новооленівки й Українки основні бої тривали за три важливі села: Нововасилівка, Новоєлизаветівка та Солоне. На цей час усі три майже окуповані, але наші воїни ще ведуть ар’єргардні бої на їхніх околицях. На різних ділянках фронту до Дніпровської області ворогу залишилося пройти від 8 до 11 км. Зайти на Дніпровщину – це для росіян важливий піарний і політичний бонус, а тому зс РФ рухатимуться в цьому напрямку. Однак навряд чи вони будуть просуватися по Дніпровщині далі, поки за спиною залишається вільний від російського чобота Покровськ.

ЗСУ виходять з Курахового, але є нова загроза оточення

Попри гучні заяви керівництва РФ, ворог ще не окупував Курахове повністю. Наш Генштаб запевняє, що Сили оборони ще утримують деякі позиції в місті. Втім, правда в тому, що повний вихід ЗСУ з Курахового відбудеться з дня на день, якщо вже не відбувся. Зараз тут тривають бої, які дають змогу військовим відійти на більш вигідні позиції. Активне просування рашистів у Кураховому стало можливим після того, як вони окупували село Дальнє, а потім з нього здійснили прорив до південно-західних околиць міста. На цій ділянці фронту ворог швидко захопив територію між Кураховим і Костянтинопольським, однак далі на захід вони не можуть просуватися, поки саме Курахове все ще тримає оборону.

На південному фланзі Курахівського виступу після відходу з Успенівки Сили оборони продовжують тримати лінію фронту по річці Сухі Яли. Окупанти штурмують тут у двох напрямках: на село Янтарне, щоб через нього вийти на дорогу на Дачне, а також у напрямку траси Курахове – Запоріжжя. Тут вони хочуть перерізати шлях десь між селами Улакли – Костянтинопіль. Для цього форсували річку в Зеленівці. Якщо росіянам це вдасться, то все наше Курахівське угруповання буде не тільки повністю відрізане від логістики, а й фактично оточене. До траси окупантам залишилося подолати відстань у 3 км.

Карта бойових дій за 1-8 січня, Фото: Еспресо

Після повного виходу Сил оборони з Курахівської кишені дозволить росіянам суттєво скоротити лінію фронту. Якщо зараз вона становить близько 50 км, то у випадку зрізання фронту навіть на рівні умовної Зеленівки - Шевченко, фронт скоротиться до 6 км, що значно вивільнить резерви зс РФ. Вже зараз, коли більшість боїв у Кураховому закінчені, частину військових ворог перекинув на Покровський напрямок, що дозволило знову активувати план з обходу міста з півночі. Водночас остаточно взятися за Покровськ окупанти зможуть тільки після того, як остаточно вирішать “Курахівське питання”.

На північному фланзі Курахівського фронту після того, як Сили оборони вийшли з кишені між Сонцівкою та Старими Тернами, росіяни зуміли розвинути свій успіх і захопили села Шевченко й Петропавлівку, утворивши дві лінії наступу. Третю лінію вони намагаються сформувати біля села Слов’янка, але тут ЗСУ тримають позиції.

Карта бойових дій за 1-8 січня, Фото: Еспресо

Велика Новосілка тримає удар

Попри те, що наступ на містечко ведеться як зі сходу, так і з півдня та півночі, росіянам вже кілька тижнів не вдається просунутися тут ні на метр. Тому вони вдаються до своєї звичної тактики та намагаються обійти Велику Новосілку з флангів. Якщо штурм Нового Комаря Силам оборони вдалося стримати, то на захід від міста відбувається постійне поступове просування окупантів до єдиної ще не перерізаної траси. Тут на широкій ділянці фронту від Времіївки до Новосілки рашисти підійшли до траси на відстань до одного кілометра та з дня на день зможуть її перерізати. Це не зупинить повністю логістику в місто, однак суттєво її надірве. А оборонці Великої Новосілки опиняться під загрозою повного оточення.

Карта бойових дій за 1-8 січня, Фото: Еспресо

ЗСУ залучили "авіаносці" для ударних дронів

Наші винаходи на війні не знають меж. ЗСУ це доводять знову і знову. Цього разу винайшли "авіаносець" для дронів. Закріпивши по 8 дронів, імовірно, на платформи на базі морського дрона "Магура", вони змогли проплисти в глибокий тил ворога та знищити 5 систем ППО в районі між Скадовськом і Привіллям на Херсонщині, за 70-85 км від фронту. Кілька "Панцирів-С1", С-300 і "Бук" були несподівано для росіян вражені FPV-дронами з моря. І ніякий РЕБ їх не зупинив. Враховуючи успішність експерименту, тепер роль безпілотних катерів може значно розширитися. А рої наших дронів зможуть з’являтися в російському тилу ще частіше.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.