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Укренерго 12 лютого застосовуватиме обмеження для промисловості та бізнесу

Юлія Юліна
11 лютого, 2025 вiвторок
17:29
Енергетика вимкнення електроенергії

У середу енергетики застосовуватимуть в Україні обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Це вимушені заходи, пов'язані з пошкодженням енергооб'єктів

Зміст

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Так, обмеження потужності діятимуть із 07:00 до 11:00, а також із 15:00 до 21:00.

Відключення побутових споживачів Укренерго наразі не прогнозує.

"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - зазначили в компанії.

Там додали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінюватися, про зміни можна дізнатися на сайті чи на офіційних сторінках обленерго кожного конкретного регіону.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Війна з Росією
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