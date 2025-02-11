Укренерго 12 лютого застосовуватиме обмеження для промисловості та бізнесу
У середу енергетики застосовуватимуть в Україні обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Це вимушені заходи, пов'язані з пошкодженням енергооб'єктів
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Так, обмеження потужності діятимуть із 07:00 до 11:00, а також із 15:00 до 21:00.
Відключення побутових споживачів Укренерго наразі не прогнозує.
"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - зазначили в компанії.
Там додали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінюватися, про зміни можна дізнатися на сайті чи на офіційних сторінках обленерго кожного конкретного регіону.
- У ніч на 11 лютого російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники та крилаті ракети. ППО вдалося знищити 57 повітряних цілей окупантів.
- Через те, що російська армія атакувала енергетичні та газові об'єкти, в низці областей були запроваджені екстрені вимкнення електроенергії.
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