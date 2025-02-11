Укренерго 12 лютого застосовуватиме обмеження для промисловості та бізнесу

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Так, обмеження потужності діятимуть із 07:00 до 11:00, а також із 15:00 до 21:00.

Відключення побутових споживачів Укренерго наразі не прогнозує.

"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - зазначили в компанії.

Там додали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінюватися, про зміни можна дізнатися на сайті чи на офіційних сторінках обленерго кожного конкретного регіону.