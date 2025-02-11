Окупант атакував газову та енергоінфраструктуру: застосовані екстрені вимкнення світла

Про це повідомляють міністр енергетики Герман Галущенко та Укренерго.

"Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом", - написав він.

За словами міністра, з метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи Укренерго терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії.

Там обіцяють скасувати обмеження після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі.