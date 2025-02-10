РФ запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 10 лютого

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 19:49 військові попередили Сумську та Чернігівську області про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА. Вони фіксувалися на півночі Сумщини та рухалися південно-західним напрямком.

Станом на 20:31 БПЛА фіксували на півночі Сумщини, на сході Миколаївщини, а також на Херсонщині.

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