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Головна Війна з Росією РФ запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 10 лютого
Оновлено

РФ запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 10 лютого

Катерина Єсікова
10 лютого, 2025 понедiлок
20:52
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Увечері 10 лютого російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 19:49 військові попередили Сумську та Чернігівську області про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА. Вони фіксувалися на півночі Сумщини та рухалися південно-західним напрямком.

Станом на 20:31 БПЛА фіксували на півночі Сумщини, на сході Миколаївщини, а також на Херсонщині.

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Теги:
Новини
Україна
ППО
російська армія
Сумщина
ЗСУ
Чернігівщина
безпілотник
Військові новини
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