РФ запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 10 лютого
Увечері 10 лютого російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 19:49 військові попередили Сумську та Чернігівську області про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА. Вони фіксувалися на півночі Сумщини та рухалися південно-західним напрямком.
Станом на 20:31 БПЛА фіксували на півночі Сумщини, на сході Миколаївщини, а також на Херсонщині.
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