Сили ППО знищили 57 російських дронів

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається, цієї ночі росіяни здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині. Загалом окупанти випустили до 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет. Інформація щодо типів та результатів бойової роботи уточнюється.

Також ворог атакував територію України 124 ударними БПЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 57 ворожих безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Крім того, ще 64 ворожих безпілотники-імітатори - локаційно втрачені, не спричинивши негативних наслідків.