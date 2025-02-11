Сили ППО знищили 57 російських дронів
Уночі вівторка, 11 лютого, російські війська запустили по Україні ударні дрони та ракети різних типів. Оборонцям неба вдалося знищити 57 повітряних цілей окупантів
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Як зазначається, цієї ночі росіяни здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині. Загалом окупанти випустили до 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет. Інформація щодо типів та результатів бойової роботи уточнюється.
Також ворог атакував територію України 124 ударними БПЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.
Авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 57 ворожих безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
Крім того, ще 64 ворожих безпілотники-імітатори - локаційно втрачені, не спричинивши негативних наслідків.
- Водночас внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина. Зокрема, у Полтавській області поранено двох людей. Детальніше про наслідки нічної атаки читайте за посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.38 Купівля 41.38Продаж 41.91
- EUR Купівля 42.73Продаж 43.47
- Актуальне
- Важливе