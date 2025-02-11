"Парламент сьогодні прийняв одну з найбільших корупційних оборудок": Железняк про законопроєкт щодо купівлі реакторів у Болгарії

Про це інформує кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"У нас є недобудовані блоки на Хмельницькій АЕС. Вбиті, недобудовані, коротше, там все дорогою поросло. Що пропонується? Говорять, купімо російське лайно, воно там є в Болгарії, яка його купила за 600 мільйонів, воно там валяється. Але болгари розумні люди, і говорять: "Ми готові це продати, але не дешевше, ніж за те, що ми купили"", – сказав депутат.

Він зазначив, що попри "ці перешкоди" з'явилась ідея придбати й почати вкладати кошти для будівництва самих реакторів. Водночас він додав, що Рада дала дозвіл лише на купівлю реакторів, а не початок будівництва.

"Цей законопроєкт не набрав голоси, тому що банально міністр так і не зміг відповісти на просте питання: "Звідки гроші?". І як людина, яка розбирала прямо до деталей фінансовий план Енергоатому, я вам можу з повною відповідальністю сказати, що вони придумали метод, як знайти ці гроші – збільшили тарифи для населення вдвічі, накопичили ці гроші на Енергоатомі", – сказав Железняк.

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Він назвав "доброю новиною" те, що прийнятий сьогодні законопроєкт лише про закупівлю, водночас зазначивши, що таким рішення Рада "дозволила зробити проводку між Болгарією та Україною за гроші з бюджету на мінімум 600 мільйонів євро".

"Парламент сьогодні прийняв одну з найбільших корупційних оборудок за весь щонайменше час, який я спостерігав. Єдина добра новина, як я сказав, – вони не почнуть це будівництво. Це фактично будуть захоплені гроші. Ну, допоможемо народу Болгарії. Напевно, їм ці гроші більше потрібні, ніж армії, судячи з позиції президента", – додав депутат.

Що відомо про нові енергоблоки на Хмельницькій АЕС

2 квітня 2024 року уряд схвалив законопроєкт щодо добудови третього та четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС та передав його на розгляд парламенту. Будівництво цих двох блоків розпочали ще наприкінці 1980-х років, а припинили в 1990 році через мораторій Верховної Ради.

11 квітня 2024 року Енергоатом заявив про початок будівництва п'ятого та шостого енергоблоків Хмельницької АЕС. Третій і четвертий планували добудовувати паралельно.

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак наприкінці січня цього року повідомив, що Україна планує завершити добудову атомних блоків на Хмельницькій АЕС за допомогою нового обладнання з Болгарії.

Верховна Рада 11 лютого підтримала законопроєкт щодо закупівлі в Болгарії двох ядерних реакторів для Хмельницької атомної станції.