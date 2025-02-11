Окупована ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту через обстріли РФ, – Галущенко

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Згідно з повідомленням, нині АЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Енергетики зможуть розпочати ремонт, щойно дозволить безпекова ситуація.

"Знову на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через ворожі обстріли – вкотре відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України. Через окупацію станції росіянами ситуація на ЗАЕС залишається загрозливою, і лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції”, – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, що в ніч на 11 лютого російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники та крилаті ракети. ППО вдалося знищити 57 повітряних цілей окупантів.