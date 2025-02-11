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Русифікація, покарання за непатріотичну поведінку та кадетські класи: правозахисники розповіли, як Росія мілітаризує дітей у Криму

Марія Науменко
11 лютого, 2025 вiвторок
17:18
Війна з Росією школа в окупації

Окупаційна влада в Криму у 2024 році активізувала мілітаризацію дітей через систему освіти, насаджуючи військову ідеологію та обмежуючи прояви української та кримськотатарської ідентичності

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Про це інформує правозахисна організація "Кримськотатарський Ресурсний Центр".

Згідно з повідомленням, українські школярі та студенти зазнають систематичного тиску, беручи участь у воєнізованих заходах, і піддаючись обмеженням проявів української та кримськотатарської ідентичності.

У школах Криму учнів змушують писати листи підтримки військовим, які беруть участь у війні проти України. Учні, що відмовляються від виконання цих завдань, стикаються із заниженням оцінок, що, за словами вчителів, є покаранням за непатріотичну поведінку.

Окупаційна влада також посилює процеси русифікації кримськотатарських дітей, відкриваючи навчальні заклади з російською мовою навчання. При цьому кримськотатарська мова викладається лише факультативно, якщо батьки подадуть відповідну заяву. 

Водночас у школах з кримськотатарською мовою викладання заборонено використання національної символіки, виконання гімну та святкування важливих дат, таких як 18 травня - День геноциду кримськотатарського народу. 

Крім того, росіяни постійно відкривають кадетські класи, де готують школярів до вступу у військові заклади РФ, а в дитячих таборах проводять пропагандистські заходи.

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Мілітаризація триває і в закладах вищої освіті. Так, в Кримському федеральному університеті імені Вернадського введено обов'язкову військову підготовку для студентів третього курсу, яка включає навчання з надання першої медичної допомоги та основ військового статуту навіть для гуманітарних спеціальностей.

За даними організації, кількість дітей, залучених до "Юнармії" та інших воєнізованих структур, становить близько 45 тис. осіб. Ці організації активно пропагують війну серед молоді і готують їх до військової служби в російській армії.

В окупованому Акмесджиті в Сімферополі також планують збудувати військово-спортивний комплекс, де учнів навчатимуть основам військової справи. За словами керівника російської Ради "Союз прикордонників Криму", там школярів навчатимуть стрільби, тактики бою та інших військових дисциплін.

Крім того, у 2024 році окупанти привезли в Ак'яр, що в Севастополі, 100 школярів із Запорізької області на профорієнтаційний форум "Шлях атомника. Енергодар". Це частина кампанії з підготовки молодого покоління до роботи в ядерній галузі РФ.

Загалом минулого року російський уряд виділив 45,8 млрд рублів на "патріотичне виховання", що у 20 разів перевищує фінансування до початку повномасштабного вторгнення. Ці кошти були спрямовані на літні табори, пропагандистські програми та освітні ініціативи, які підтримують мілітаризацію молоді.

"Нагадаємо, що окупація Криму вже триває майже 11 років. За цей час виросло ціле покоління дітей. Тим, кому на момент початку окупації півострова було 7-8 років, зараз уже 16-17 років. І всі ці діти вже стали жертвами освіти з фейковою історіографією. Вони просто змушені зростати в інших реаліях, де Крим представлений російським, а Україна - ворожою державою. Якщо окупація Криму затягнеться ще на 15 років і більше, то російська пропаганда і фейкова історіографія повністю зітруть наявність корінних народів і український дух з півострова", - підсумували правозахисники.

  • 6 лютого у межах ініціативи президента Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути з тимчасово окупованого Криму вісьмох дітей.
Теги:
Новини
Україна
Росія
освіта
Крим
кримські татари
окуповані території
окупанти
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