Україна повернула з ТОТ Криму 8 дітей
У межах ініціативи президента Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути з тимчасово окупованого Криму вісьмох дітей
Про це повідомила радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента Дарія Зарівна.
Вона розповіла, що росіяни насильно забрали дітей у матері, поки вона перебувала у лікарні: її погрозами змусили віддати їх до дитбудинку. Там дітей цькували, змушували брати участь у пропагандистських заходах та мілітаристських гуртках, де їх вчили поводитись зі зброєю та готували до війни.
"Дякую Save Ukraine за сприяння в організації цієї рятувальної місії та невтомну роботу заради наших дітей! Кожна врятована дитина – це наша маленька перемога, проте десятки тисяч дітей досі лишаються поневоленими РФ. Ми не зупинимось, доки всі наші діти не будуть вдома", - підсумувала Зарівна.
- Раніше в рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути додому 12 дітей, які перебували під тиском російської окупації.
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