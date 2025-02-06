Україна повернула з ТОТ Криму 8 дітей

Про це повідомила радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

Вона розповіла, що росіяни насильно забрали дітей у матері, поки вона перебувала у лікарні: її погрозами змусили віддати їх до дитбудинку. Там дітей цькували, змушували брати участь у пропагандистських заходах та мілітаристських гуртках, де їх вчили поводитись зі зброєю та готували до війни.

"Дякую Save Ukraine за сприяння в організації цієї рятувальної місії та невтомну роботу заради наших дітей! Кожна врятована дитина – це наша маленька перемога, проте десятки тисяч дітей досі лишаються поневоленими РФ. Ми не зупинимось, доки всі наші діти не будуть вдома", - підсумувала Зарівна.