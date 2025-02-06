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Україна повернула з ТОТ Криму 8 дітей

Ольга Бабишена
6 лютого, 2025 четвер
22:48
Суспільство діти Україна

У межах ініціативи президента Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути з тимчасово окупованого Криму вісьмох дітей

Зміст

Про це повідомила радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента Дарія Зарівна. 

Вона розповіла, що росіяни насильно забрали дітей у матері, поки вона перебувала у лікарні: її погрозами змусили віддати їх до дитбудинку. Там дітей цькували, змушували брати участь у пропагандистських заходах та мілітаристських гуртках, де їх вчили поводитись зі зброєю та готували до війни.

"Дякую Save Ukraine за сприяння в організації цієї рятувальної місії та невтомну роботу заради наших дітей! Кожна врятована дитина – це наша маленька перемога, проте десятки тисяч дітей досі лишаються поневоленими РФ. Ми не зупинимось, доки всі наші діти не будуть вдома", - підсумувала Зарівна. 

  • Раніше в рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути додому 12 дітей, які перебували під тиском російської окупації. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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