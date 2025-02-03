Україна повернула 12 дітей з російської окупації
В рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути додому 12 дітей, які перебували під тиском російської окупації
Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
За його словами, серед врятованих — діти, які пережили нестерпні випробування: 16-річна дівчина, яка втратила маму через недбалість окупаційної медицини, 17-річний підліток, якому видали повістку до армії РФ, діти, які зазнали спроб русифікації через "виховні табори", та 8-річна дівчинка, яку намагалися відібрати у батька через відмову отримувати російське громадянство.
"Висловлюю щиру подяку нашим партнерам Save Ukraine за професійну роботу та самовіддане сприяння в організації рятувальної місії. Кожна врятована дитина — це перемога. І ми продовжуємо виконувати завдання президента — повернути всіх дітей додому, в Україну", - наголосив Єрмак.
- У межах ініціативи Bring Kids Back UA 28 січня Україні вдалося повернути п'ятьох дітей з тимчасово окупованих Росією територій.
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