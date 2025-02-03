Україна повернула 12 дітей з російської окупації

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

За його словами, серед врятованих — діти, які пережили нестерпні випробування: 16-річна дівчина, яка втратила маму через недбалість окупаційної медицини, 17-річний підліток, якому видали повістку до армії РФ, діти, які зазнали спроб русифікації через "виховні табори", та 8-річна дівчинка, яку намагалися відібрати у батька через відмову отримувати російське громадянство.

"Висловлюю щиру подяку нашим партнерам Save Ukraine за професійну роботу та самовіддане сприяння в організації рятувальної місії. Кожна врятована дитина — це перемога. І ми продовжуємо виконувати завдання президента — повернути всіх дітей додому, в Україну", - наголосив Єрмак.