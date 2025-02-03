Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Україна повернула 12 дітей з російської окупації

Україна повернула 12 дітей з російської окупації

Ксенія Золотова
3 лютого, 2025 понедiлок
20:18
Війна з Росією депортація дітей з окупованих теріторій в Росію

В рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути додому 12 дітей, які перебували під тиском російської окупації

Зміст

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

За його словами, серед врятованих — діти, які пережили нестерпні випробування: 16-річна дівчина, яка втратила маму через недбалість окупаційної медицини, 17-річний підліток, якому видали повістку до армії РФ, діти, які зазнали спроб русифікації через "виховні табори", та 8-річна дівчинка, яку намагалися відібрати у батька через відмову отримувати російське громадянство.

"Висловлюю щиру подяку нашим партнерам Save Ukraine за професійну роботу та самовіддане сприяння в організації рятувальної місії. Кожна врятована дитина — це перемога. І ми продовжуємо виконувати завдання президента — повернути всіх дітей додому, в Україну", - наголосив Єрмак.

  • У межах ініціативи Bring Kids Back UA 28 січня Україні вдалося повернути п'ятьох дітей з тимчасово окупованих Росією територій.
Теги:
Новини
Україна
окуповані території
окупанти
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-0.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.55
    Купівля 41.55
    Продаж 42.07
  • EUR
    Купівля 42.82
    Продаж 43.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
3 лютого
21:04
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Просування ворога останнім часом загальмовано, як змінюються підходи ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
20:54
Ексклюзив
інавгурація Дональда Трампа
Трамп створює хаос всередині США та у світі, - професор Мангеттенського університету Айзенберг
20:52
Ексклюзив
Гроші
Програма "Доступні кредити 5-7-9%" склала 85% нових позик бізнесу: в Асоціації українських банків назвали негативні аспекти
20:47
Ексклюзив
У Києві відбулась прем'єра фільму "Хаммер". Він присвячений пам’яті комбата Тараса Бобанича, який загинув навесні 2022 року
20:24
Володимир Зеленський
Зеленський затвердив план переходу на корпусну систему в ЗСУ
20:03
Оновлено
екстренка
У Вашингтоні закрили головний офіс USAID. Рубіо заявив, що адміністрація Трампа працює над ліквідацією Агентства
20:00
OPINION
блог Наталки Іщенко
Європейські інтелектуали не підтримують "людожерську культуру" Росії
19:56
Марк Рютте
"Йдеться не лише про Гренландію": Рютте запевнив, що в НАТО працюватимуть задля безпеки "високих широт" півночі
19:55
Оновлено
Ілюстративне фото
Підозрюваних у вбивстві військовослужбовця ТЦК на Полтавщині відправили під варту
19:41
Оновлено
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Макрон і Шольц пригрозили аналогічними митами на імпорт із США, якщо Трамп застосує їх щодо ЄС
19:41
Оновлено
Анджей Дуда
Дуда заявив, що завершення війни в Україні може спричинити "вибух міжнародної організованої злочинності". МЗС відреагувало
19:36
Микола Моргунов
Очільника російської "адміністрації" Сіверськодонецька затримали за підозрою в бандитизмі
19:28
Ексклюзив
Суджа, РФ, Курська область
"Наразі ми перебуваємо в обороні": офіцер 80-ї ОДШБр Гайдащук про ситуацію на Курщині
19:19
Вишеградська група, Польща, Анджей Дуда
Дуда заявив, що Польща й надалі допомагатиме Україні, але свої війська не відправлятиме
19:16
Ексклюзив
інавгурація у США, ілюстративне зображення
Головна глобальна війна світу в майбутньому – торгова. США можуть створити умови для боротьби із Китаєм руками ЄС, - політолог Денисенко
19:12
Ексклюзив
ПАРЄ
"Я вважаю, це перемога": нардеп Мережко про фактичне визнання ПАРЄ Путіна терористом
19:04
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про надання громадянства дружинам та чоловікам військовослужбовців ЗСУ
18:58
У Дії зʼявляться е-направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення, - Федоров
18:52
Ірина Верещук
В ОП радять не розраховувати на продовження терміну добровільного повернення із СЗЧ
18:47
Ілюстративне фото
У Братиславі побили до смерті українця. МЗС України не виключає мотивів етнічної ворожнечі
18:36
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Данія готова дозволити США збільшити військову присутність у Гренландії
18:21
Ексклюзив
Фугасна авіабомба ФАБ-250М-54
"Дія бомби є дуже ефективною": Defense Express про використання дронів з бойовою частиною 250 кг для ударів по РФ
18:12
Дніпропетровщина
УВКБ ООН запускає програму допомоги українцям, які хочуть евакуюватися з Дніпропетровщини
18:07
Інтерв’ю
Ярослав Кендзьор
"Дуже швидко паростки цієї надії були цілком зруйновані": нардеп 6 скликань ВР Кендзьор про те, як Росія нищила українську діаспору
18:05
Олександр Зубков, Грузія - Україна
Футболіст збірної України Зубков перейшов із "Шахтаря" до "Трабзонспора"
18:04
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум
Президентка Мексики домовилась із Трампом про призупинення мит на місяць
18:03
переговори України з Росією
Заяви Трампа, Келлога і Путіна: схоже, йдуть закулісні переговори, де немає України і чіткої цілі й плану щодо умов завершення війни і засобів тиску на Росію, - КБФ
18:02
OPINION
Блог Віра Вайсберг
Атака на Портникова: сила метафори
17:58
коронавірус_діти
У Києві зростає захворюваність на COVID-19, грип і ГРВІ: зафіксовано летальні випадки
17:57
Пішов з життя український письменник і журналіст Олег Поляков
17:52
Ексклюзив
ВЛК_військовий квиток
Правозахисниця Денісова дала пораду обмежено придатним, хто не пройшов ВЛК до 5 лютого
17:42
Гривня, 1000 гривень, гроші
Національний кешбек: за січень українці накопичили понад 400 млн грн
17:41
Кличко обговорив з делегацією Європейського банку покращення енергостійкості Києва та модернізацію громадського транспорту
17:32
Ексклюзив
Медики розповіли про стан постраждалих
"Для нас це було шоком": фронтова волонтерка Корчинська про рішення Кабміну бронювати 100% медпрацівників
17:26
На Дніпропетровщині затримали волонтера, який за $11 тис. обіцяв знайомому групу інвалідності
17:24
Латвія передала Україні 100 FPV-дронів власного виробництва у межах громадської ініціативи
17:20
Олександр Маркушин
Мера Ірпеня Маркушина звільнили з-під варти й відправили під цілодобовий домашній арешт
17:11
Плював в обличчя, бив і принижував: викладача університету технологій та дизайну, актора Льва Сомова звинуватили у харасменті
17:09
Дуг Форд
Канадська провінція Онтаріо заборонила контракти з американськими компаніями у відповідь на мита США
17:08
Вадим Сухаревський
Сили безпілотних систем вже вражають повітряні цілі за допомогою лазерних технологій, - Сухаревський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV