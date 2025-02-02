Потрібно створювати дистанційну деідеологізацію дітей на ТОТ України, - правозахисник Лисянський
Доктор філософії з політичних наук, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський висловив свою думку щодо того, як протистояти зміні етнічного складу населення, яку росіяни проводять на тимчасово окупованих територіях України
Про це він розповів в етері Еспресо.
"По-перше, потрібно зрозуміти, що оці дії росіян (зміна етнічного складу населення на ТОТ України, - ред.), їх потрібно враховувати при розробці системи деокупації. Та система деокупації і реінтеграції, яка була, скажімо, з 2014 по 2022 рік, вона вже не буде працювати, оскільки росіяни почали впроваджувати такі дії, які потрібно враховувати. І та ж зміна етнічного складу, і таким чином змінювати систему реінтеграції, деокупації цих територій", - вважає він.
Павло Лисянський зауважив, що з 2014 року на тимчасово окупованих територіях активно працювала російська пропаганда, на якій росли діти.
"І відповідно, ці діти будуть дорослішати, в них будуть свої діти, і це потрібно теж рахувати. Тобто потрібно створювати вже дистанційну деідеологізацію того покоління і вже зараз на сьогоднішній день її впроваджувати. З мого боку в Україні є негативний наслідок того, що по суті зараз створене нове Міністерство єдності, так, це добре, що воно створено. А інше питання, що я не бачу діяльності Міністерства реінтеграції та деокупованих територій", - сказав директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки.
Він наголосив, що це гілка виконавчої влади і саме та структура, яка відповідає за реінтеграцію і деокупацію територій після того, як вони будуть звільнені.
"Тому є купа питань, які не вирішені і які потрібно вирішувати. Але я хочу сказати, що дуже вдало працюють неурядові організації. Процеси всі фіксуються, досліджуються", - додав правозахисник.
- 2 лютого повідомлялось, що російські військові силоміць змушують жителів тимчасово окупованого Генічеська Херсонської області підписувати військові контракти з міністерством оборони РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.6 Купівля 41.6Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.01
- Актуальне
- Важливе