Потрібно створювати дистанційну деідеологізацію дітей на ТОТ України, - правозахисник Лисянський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"По-перше, потрібно зрозуміти, що оці дії росіян (зміна етнічного складу населення на ТОТ України, - ред.), їх потрібно враховувати при розробці системи деокупації. Та система деокупації і реінтеграції, яка була, скажімо, з 2014 по 2022 рік, вона вже не буде працювати, оскільки росіяни почали впроваджувати такі дії, які потрібно враховувати. І та ж зміна етнічного складу, і таким чином змінювати систему реінтеграції, деокупації цих територій", - вважає він.

Павло Лисянський зауважив, що з 2014 року на тимчасово окупованих територіях активно працювала російська пропаганда, на якій росли діти.

"І відповідно, ці діти будуть дорослішати, в них будуть свої діти, і це потрібно теж рахувати. Тобто потрібно створювати вже дистанційну деідеологізацію того покоління і вже зараз на сьогоднішній день її впроваджувати. З мого боку в Україні є негативний наслідок того, що по суті зараз створене нове Міністерство єдності, так, це добре, що воно створено. А інше питання, що я не бачу діяльності Міністерства реінтеграції та деокупованих територій", - сказав директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки.

Він наголосив, що це гілка виконавчої влади і саме та структура, яка відповідає за реінтеграцію і деокупацію територій після того, як вони будуть звільнені.

"Тому є купа питань, які не вирішені і які потрібно вирішувати. Але я хочу сказати, що дуже вдало працюють неурядові організації. Процеси всі фіксуються, досліджуються", - додав правозахисник.