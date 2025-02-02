Жителів Генічеська змушують йти до армії РФ. Передусім ексзасуджених та безробітних, - "Атеш"
Російські військові силоміць змушують жителів тимчасово окупованого Генічеська Херсонської області підписувати військові контракти з міністерством оборони РФ
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
"Під погрозами і тиском росіяни вербують усіх, хто потрапляє під їхній вплив - колишніх ув'язнених, безробітних і просто людей, які опинились у складних життєвих ситуаціях", - кажуть агенти руху.
Як зазначають партизани, люди вже підписали контракти, а росіяни готують їх "до відправки на фронт як гарматне м'ясо".
Своєю чергою, рух "Атеш" пише, що підготував спеціальні умови роботи для таких військовослужбовців, які "допоможуть їм не лише вижити, а й спокутувати свою провину перед українською нацією".
- Головне управління розвідки повідомило, що російська окупаційна армія у 2025 році планує залучити на війну проти України щонайменше 126 тис. солдатів із так званого спецконтингенту.
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