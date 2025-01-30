"Новий акцент РФ": ГУР розповіло, кого окупанти хочуть залучити на війну проти України
Російська окупаційна армія у 2025 році планує залучити на війну проти України щонайменше 126 тис. солдатів із так званого спецконтингенту
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
"У 2025 році для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України держава-агресор Росія розраховує залучити щонайменше 126 тисяч солдатів із так званого спецконтингенту", - йдеться у дописі.
Зазначається, що мова про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми.
Так, у середньому для покриття втрат РФ планує мобілізовувати по 10 тис. осіб "спецконтингенту" щомісяця.
"Загалом для заміщення втрат існуючих військових частин та зʼєднань у війні проти України держава-агресорка Росія у 2025 році має намір мобілізувати мінімум 280 тисяч окупантів", - додали розвідники.
- Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1270 військовослужбовців. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 4 танки РФ.
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