"Новий акцент РФ": ГУР розповіло, кого окупанти хочуть залучити на війну проти України

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"У 2025 році для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України держава-агресор Росія розраховує залучити щонайменше 126 тисяч солдатів із так званого спецконтингенту", - йдеться у дописі.

Зазначається, що мова про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми.

Так, у середньому для покриття втрат РФ планує мобілізовувати по 10 тис. осіб "спецконтингенту" щомісяця.

"Загалом для заміщення втрат існуючих військових частин та зʼєднань у війні проти України держава-агресорка Росія у 2025 році має намір мобілізувати мінімум 280 тисяч окупантів", - додали розвідники.