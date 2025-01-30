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"Новий акцент РФ": ГУР розповіло, кого окупанти хочуть залучити на війну проти України

Катерина Єсікова
30 січня, 2025 четвер
12:56
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

Російська окупаційна армія у 2025 році планує залучити на війну проти України щонайменше 126 тис. солдатів із так званого спецконтингенту

Зміст

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"У 2025 році для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України держава-агресор Росія розраховує залучити щонайменше 126 тисяч солдатів із так званого спецконтингенту", - йдеться у дописі.

Зазначається, що мова про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми. 

Так, у середньому для покриття втрат РФ планує мобілізовувати по 10 тис. осіб "спецконтингенту" щомісяця. 

"Загалом для заміщення втрат існуючих військових частин та зʼєднань у війні проти України держава-агресорка Росія у 2025 році має намір мобілізувати мінімум 280 тисяч окупантів", - додали розвідники.

  • Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1270 військовослужбовців. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 4 танки РФ.

 

Теги:
Новини
Росія
російська армія
мобілізація
окупанти
ГУР
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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