Втрати РФ за добу в Україні: 1270 окупантів, 4 танки та 54 БПЛА
Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1270 військовослужбовців. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 4 танки РФ
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 835 940 (+1270) осіб,
- танків ‒ 9890 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 614 (+17) од,
- артилерійських систем – 22 412 (+17) од,
- РСЗВ – 1264 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 510 (+54),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 451 (+85) од,
- спеціальна техніка ‒ 3725 (+4).
Дані уточнюються.
- 26 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили зберігають буферну зону на території Росії, щоб убезпечити Суми та Харків від можливого ворожого наступу.
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